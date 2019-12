Voorlopig onrustig in Haagse wijk Duindorp

Al twee avonden is het onrustig in de Haagse wijk Duindorp. Die ongeregeldheden zijn volgens waarnemend burgemeester Johan Remkes onaanvaardbaar. Duindorpers zijn boos omdat het jaarlijkse vreugdevuur niet door kan gaan.

Bob Schut, voorzitter van Wijkberaad Duindorp, vreest dat het nog wel even onrustig blijft. „Het einde is nog niet in zicht. Dit kan nog wel even duren", aldus Schut.

De meeste relschoppers zijn volgens hem tieners. Volwassenen in de buurt zitten helemaal niet op de onrust te wachten. Schut: „Mensen vrezen voor de ongeregeldheden en keuren af wat de jeugd doet. De jongeren bevuilen hun nest. Maar het is heel lastig om tot ze door te dringen, de groep opereert vrij solo en bestaat uit vele tientallen mensen."

Dorpse sfeer

Schut zelf hoopte, net als veel Duindorpers, dat de gemeente de vreugdevuren dit jaar nog zou gedogen en dat de strengere regels pas volgend jaar zouden gelden. „Duindorp is een dorp. Iedereen houdt van de dorpssfeer, we hebben altijd met veel plezier toegewerkt naar het vreugdevuur."

Het wegvallen van het vreugdevuur is misschien de aanleiding, maar Duindorp kent volgens Schut al langer problemen. „De wijk is uitgekleed. Wat er voor de jeugd was, is weg en daar is nooit iets voor teruggekomen. De jeugd is aan het hangen. Uit verveling doen ze dingen die ze beter niet kunnen doen."

Afspraken

Bouwers van het vuur kunnen niet aan de veiligheidseisen van de gemeente voldoen, waardoor het vuur dit jaar niet door kan gaan. Dat stuit de Duindorpers tegen de borst, waarna rellen en vernielingen zijn ontstaan.

Burgemeester Remkes zegt dat hij met de handhavings- en hulporganisatie in de stad afspraken heeft gemaakt om „op te treden om deze wetteloosheid het hoofd te bieden". Om welke maatregelen het concreet gaat, laat hij in het midden.

Bij de rellen werd een jongen van 9 jaar oud staande gehouden. Het kind was volgens de gemeente betrokken bij het rondlopen met een molotovcocktail. Het is niet bekend of het kind zelf of iemand uit zijn omgeving de molotovcocktail in handen had. Volgens de politie is de jongen niet meegenomen.

'Door laten gaan'

Hart voor Den Haag, de grootste partij in de stad, wil dat de jaarlijkse vreugdevuren toch doorgaan. Het stadsbestuur maakt dinsdag waarschijnlijk bekend dat daar geen toestemming voor komt, tot woede van Duindorpers.

„Die vuren zijn ontstaan om volstrekt losgeslagen rellen in de wijken te voorkomen. Door het afblazen van de vuren op Scheveningen, in Duindorp, Laak en Escamp moeten we vrezen voor een onrustige jaarwisseling met veel schade en inzet van de politie", verklaart partijleider Richard de Mos.

De Mos roept de relschoppers in Duindorp op te stoppen. „Het slopen van je eigen wijk is een absolute no-go. Buiten de vernielingen geven de relschoppende jongeren de overige bewoners van Duindorp een zeer onveilig gevoel."

Geen toestemming

De gemeente wil geen toestemming geven voor de vreugdevuren. Bij de afgelopen jaarwisseling was het misgegaan bij het in brand steken van de vuurstapels. De brand liep uit de hand en huizen raakten beschadigd. Bouwers hadden zich niet aan afspraken met de gemeente gehouden.

Onrust

Sinds twee avonden is het onrustig in de wijk. Zondagavond zijn er dertien mensen aangehouden vanwege openlijke geweldpleging en vernieling. Op meerdere plekken werden containers in brand gezet. Ook een bushalte en afvalbakken moesten eraan geloven.

De ME moest worden ingezet om de rust in de wijk terug te brengen. Op foto's is te zien hoe de politie ingangen naar de wijk afsloot en met bouwhekken opgeworpen barricades verwijderde. De dertien aangehouden mensen zijn inmiddels vrijgelaten. De politie zegt de komende dagen alert te zijn op onrust in de wijk.