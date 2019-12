Verstappen sluit F1-seizoen af met fraaie podiumplek

Max Verstappen heeft het seizoen in de Formule 1 op een fraaie wijze afgesloten. De Limburger kwam in de laatste race van het jaar, de Grote Prijs van Abu Dhabi, als tweede over de finish.

Hiermee verzekerde de coureur van Red Bull zich van de derde plaats in de eindstand van het WK. Deze derde positie is zijn beste prestatie tot nu toe.

De eindklassering van het WK van het seizoen 2019 /F1

Hamilton oppermachtig

Lewis Hamilton bekroonde het jaar waarin hij voor de zesde keer de wereldtitel veroverde met de winst in de slotrace. In de avondschemering reed hij zijn Mercedes op het circuit Yas Marina met overmacht naar zijn elfde grandprixzege van dit seizoen. Hij boekte al de 84e zege in zijn rijke Formule 1-carrière.

Charles Leclerc reed ver achter Hamilton en Verstappen naar de derde plaats. De Monegask van Ferrari is nog niet zeker van die klassering. De wedstrijdleiding onderzoekt nog een probleem met de inhoud van zijn tank dat voor de start werd ontdekt.