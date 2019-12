Vermiste jongen (15) in kast gevonden bij huiszoeking om kinderporno

Steeds meer mensen in Nederland kiezen voor het overstappen op slimme apparatuur in hun woning of het toepassen van smart living of working in hun dagelijks leven. Een voorbeeld van ‘met de dag steeds slimmer’: vertaalmachines.

Smart home is hip en de voorspelling is dat je huis in 2025 zelfs slimmer is dan de mensen die er in wonen. Sinds de komst van dergelijke slimme apparatuur is er flinke discussie over de technologische ontwikkelingen van deze producten, zo ook in het geval van de vertaalbranche. Ook daar is er ieder jaar ‘verslimming’ te zien; denk alleen al aan de mogelijkheden van het vertaalplatform Google Translate. Intelligente robots, zoals we Google Translate zeker mogen zien, worden slimmer en slimmer. Ze kunnen teksten steeds beter en sneller vertalen, waardoor de vraag terecht wordt gesteld: zijn vertaalrobots het einde van de vertaalbranche of moet dit juist als een kans worden gezien?

Wat kunnen vertaalrobots?