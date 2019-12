'Veiligheid van patiënten in gevaar bij faillissement ziekenhuizen'

De veiligheid van patiënten is in gevaar geweest bij het „chaotische en ongecontroleerde” faillissement van MC Slotervaart en MC IJsselmeerziekenhuizen. Dat concludeert de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) in een rapport dat donderdag is verschenen.

Beide ziekenhuizen werden in oktober 2018 failliet verklaard. Het faillissement leidde volgens de OVV tot vertragingen en terugval in behandeltrajecten van duizenden patiënten. Operaties gingen niet door, medicijnen waren niet beschikbaar, patiënten belandden in verkeerde ziekenhuizen of er ontbraken actuele medische gegevens, staat in het rapport.

Bovendien was niet duidelijk welke faciliteiten of specialisten beschikbaar waren in het geval van complicaties bij een medische ingreep. „Daardoor konden artsen niet weloverwogen besluiten over medische ingrepen", zegt de OVV

Financiële situatie bleek kritiek

De zorg moest abrupt worden afgebouwd toen de financiële situatie kritiek bleek en de salarissen niet meer konden worden uitbetaald, aangezien de zorgverzekeraar niet wilde meewerken aan een gefaseerde afbouw. „Een situatie waar niemand zich op had voorbereid en die chaotisch verliep”, schrijven de onderzoekers.

Volgens de raad ontbraken operationele draaiboeken en waren zorgaanbieders in de regio niet voorbereid op de overname van patiënten. Daarnaast bleef het personeel verantwoordelijk voor goede zorg, terwijl ze in onzekerheid verkeerden over hun baan en inkomen en aangeslagen waren door de situatie. Het was echter niet duidelijk wie welke taak had en er was een gebrek aan materialen en medische faciliteiten, stellen de onderzoekers.

Veerkracht

Toch hebben de faillissementen, zover bekend, niet geleid tot „ernstige ongevallen”, schrijven de onderzoekers. Dit is volgens de raad „mede te danken aan inzet en veerkracht van het ziekenhuispersoneel".

De OVV constateert dat het Nederlandse zorgstelsel geen garantie biedt voor een gecontroleerd faillissement van een ziekenhuis. De raad adviseert dan ook de zorgplicht en het faillissementsrecht aan te passen zodat de patiëntveiligheid voorop komt te staan.