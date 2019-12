Veel meer anti-vuurwerkposters voor huisdieren besteld

Wil je ook dit jaar weer een poging wagen als het gaat om goede voornemens? Dan kun je volgens experts beter even wachten tot het weer lente is.

In januari beginnen met goede voornemens is namelijk vragen om problemen. De dagen zijn kort, het weer is niet opperbest en grote kans dat je in een after-kerstdip zit. Lente daarentegen is een periode waarin alles opnieuw groeit, de dagen langer worden en het zonnetje zich vaker laat zien. Een periode die wordt geassocieerd met ‘een nieuw begin’ is een goede periode om zelf ook opnieuw te beginnen.

Het idee komt van Tim Bono, een medewerker aan de psychologieafdeling van de Wasington University in St. Louis, Amerika. „Misschien moeten vergeten dat 1 januari dé tijd is om goede voornemens uit te voeren”, schrijft The Source.