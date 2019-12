Universiteit Maastricht getroffen door cyberhack

Dat de liefde tussen twee mannen of vrouwen nog steeds niet overal wordt gewaardeerd, is een understatement. In nog altijd meer dan tien landen kun je ter dood worden veroordeeld 'voor homoseksualiteit'. In het conservatieve Singapore gelukkig niet, wel is een zoenscène tussen twee vrouwen uit Star Wars geknipt.

Jammer

Bezoekers van de nieuwe Star Wars-film The Rise Of Skywalker zien in Singapore niet twee vrouwelijke personages met elkaar zoenen. In het Aziatische land is de korte scène uit de film geknipt. In de film is te zien hoe twee dames elkaar een kus geven. Meteen ook een firsttimer tussen twee mensen van hetzelfde geslacht in de hele Star Wars-serie. Het fragment is in Singapore uit The Rise Of Skywalker gehaald zodat de kijkwijzer niet aangepast hoefde te worden. Zonder de bewuste scène mogen bezoekers vanaf 13 jaar naar de film. Het is niet bekend wat de leeftijdsgrens anders zou zijn. Eerdere films met liefdesscènes tussen twee mannen waren in de bioscopen in Singapore enkel te zien voor mensen boven de 21 jaar.