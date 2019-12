Unicum: dartsensatie werpt twee mannen 'omver' en komt nu naar Twente

Ze kwam, zag en schoot heel erg raak: deze dartster gooide met haar soepele worp al hoge ogen én twee mannen ‘omver’, schreef hierdoor geschiedenis en gaat als een píjl in PDC Wereldkampioenschap. Ze komt binnenkort naar Enschede waar onder andere onze Barney en Van Gerwen op haar wachten...

Jong, blond en met magische handen: sinds een aantal dagen is Fallon Sherrock de naam die bij de koffieautomaten in Groot-Brittannië -en rond de bar op Europese dartverenigingen- circuleert, want de 25-jarige versloeg al twee mannen tijdens wereldkampioenschap darten. Een unicum en firsttimer: nooit eerder versloeg een vrouw een man in dit toernooi en in korte tijd heeft ze zich al ontwikkeld tot publiekslieveling.

Emotioneel

Van 'moonface' naar Supermum en rolmodel / Getty Images

De jonge dartster kon haar tranen niet bedwingen na haar eerste overwinning, zo was te zien op RTL 7, waarop het WK wordt uitgezonden. Ze zei daarna in een interview dat ze hoopt ‘iets te hebben bewezen’. Op social media kwam de boodschap in elk geval aan met vele felicitaties vanuit heel Europa en ‘bullseye’ slash 180-emoji’s aan het Facebook-adres van Sherrock. Vrijdag wacht haar nieuwe opponent, Chris Dobey. Een ‘tough one’, maar zeker niet onmogelijk om te verslaan, volgens haar fans. „You’ve got this girl, you go girl.”

Fallon Sherrock komt op zondag 26 januari naar Enschede voor demonstratietoernooi Kings of Darts. De organisatie maakte maandag bekend de vrouwelijke dartsensatie vastgelegd hebben voor het evenement.

De dartster heeft zin in het toernooi in Nederland en behalve daar winnen, ook nog een andere missie heeft. „Ik hoop dat ik op de steun van het Nederlandse publiek kan rekenen en dat mijn optredens meisjes en vrouwen in Nederland zal inspireren ook te gaan darten.” Sherrock neemt het hier op tegen de nummer één van de wereld Michael van Gerwen, vijfvoudig wereldkampioen Raymond van Barneveld en meervoudig majorwinnaar Gerwyn Price.

Moonface

De Engelse is moeder van een nu vijfjarige zoon en wordt ‘Supermum’ door The Sun genoemd. Een lievere nickname dan ‘moonface’, zoals ze een aantal jaar geleden werd genoemd. Tegen de Engelse krant vertelt ze over haar nierziekte na de geboorte van haar zoon. „Door de verschillende medicatie zwol mijn gezicht op en kreeg veel negatieve reacies tijdens dat PDC-WK.” Niet leuk, maar ze liet zich niet kisten, ,,ik wil niet te lang stilstaan bij wat iemand heeft gezegd dat verder niet mijn leven aantast. Deze houding maakt mijn karakter sterker, denk ik.”