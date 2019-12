Uber begint 'uitzenddienst' met Uber Works

Heb je naast autorijden ook talent voor bier tappen of koken? Het taxibedrijf rolt binnenkort Uber Works uit, waarop je precies kunt zien waar je talenten nodig zijn.

Met de nieuwe app hoopt het bedrijf ondernemers te helpen die met een lege shift zitten. Vooral in drukke tijden moet de app soelaas bieden. Op het laatste moment kun je via de nieuwe uitzenddienst nog even die leuke bartender of fantastische chefkok regelen. Goed nieuws voor als je niet kunt rijden: voor deze service heb je geen rijbewijs en auto nodig.

Alleen in Chicago

Mocht je zelf verlegen zitten om personeel of werk, dan moet je het nog even op de oude manier doen. De dienst is namelijk alleen nog maar in Chicago uitgerold. Miami zal de tweede stad worden waar de app beschikbaar wordt. Het plan is wel om in 2020 de techniek in meerdere steden uit te rollen.

Via de app kun je als tijdelijke werknemer zien in welke omgeving je hulp hard nodig is. Bedrijven kunnen de app gebruiken wanneer een shift op het laatste moment toch niet gevuld is. Wat Uber betreft is dat een win-win situatie.

Chauffeurs recruiten

Op dit moment is de nieuwe dienst vooral gericht op werknemers uit de traditionele werkwereld, zegt Uber Works-CEO Andrey Liscovich tegen Bloomberg. Dat zal niet zo blijven: in de toekomst wil het bedrijf namelijk ook chauffeurs die al voor Uber rijden gaan recruiten. Iedereen die in een stad woont waar Uber Works actief is, kan zich inschrijven voor de tijdelijke banen.

Uitzendwerk is een heel andere tak van sport dan chauffeurs en klanten koppelen. Uber heeft daarom een ervaren uitzendbureau in de arm genomen om de betalingen en andere personeelszaken af te handelen. Gedigitaliseerd is het in elk geval wel vast: via de app kunnen werknemers inklokken en hun pauzes timen.

Uber-slecht

Een nieuwe stap is niet zo gek voor Uber: dit jaar ging het bedrijf de beurs op. Sindsdien worstelt het bedrijf met de financiën. Volgens Bloomberg is de beursgang van Uber één van de allerslechtste van het afgelopen jaar. Sinds de beursgang in mei, zijn de aandelen met 30 procent gezakt.

Ook verloor het bedrijf in het tweede kwartaal van dit jaar 5,2 miljard dollar. Het kwartaal daarop was het verlies 3,9 miljard dollar. Met de nieuwe app hoopt het bedrijf de verliezen een beetje te kunnen compenseren.