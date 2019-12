Twents hertenkamp wil camera's na vergiftiging zwanger schaap

Hertenkamp Borne wordt te vaak gebruikt als een dumpplaats voor niet alleen oude konijnen/hanen/kippen, maar ook voor voedselresten en zelfs rattengif. Vorig weekend stierf een zwanger schaap. Beheerder Bennie is het zat en wil camera’s. Alle hulp welkom, Bornse Twentefans deden al een donatie van 1000 euro.

Oude dieren, plastic, wietzakjes, vuilniszakken vol oudbakken pitabroodjes en kroepoek. „Ze gooien het allemaal over het hek bij ons in Hertenkamp Borne.” Maar vorig weekend trof hertenkampbeheerder Bennie Broekhuis uit het Twentse -en toepasselijke- Hertme wel iets heel smerigs aan. „Ik zag een witte plastic zak vol met oude rijst en bami. Toen ik ging wroeten, op zoek naar een aanwijzing van wie de zak kon zijn, trof ik rattengif aan.” Een van de schapen had ‘zich al volgevreten’, „dat doen schapen, die eten net zo lang tot ze barsten.”

Polly

Broekhuis is al zeventien jaar beheerder van het hertenkamp, dat je kunt vergelijken met een grote kinderboerderij. Van alpaca tot walibi en schapen, ze dartelen allemaal vrolijk rond op het Twentse gras. Nieuwste aanwinst is een pony van 55 centimeter. „Polly, zo’n ongelooflijk lief beestje, blij dat ze er nog is.” Ze kwam ook in aanraking met het gif en de 55 centimeter stortte bijna in elkaar, tot de veearts haar een ‘soort tegengif’ gaf. Nu staat ze weer, „Ons schaap niet, dat stierf de volgende ochtend, daarvoor had ze al haar vruchtje eruit geworpen.” De dierenvriend van nu 64 lentes jong komt uit het boerderijleven en is wel wat gewend, „Maar dit raakte me ontzettend hard. Wie doet dit nou? Zulke troep moet je in de Otto (Twentse afvalcontainer, red.) gooien en niet bij ons dumpen.” Hij is teleurgesteld. „Je doet je best en gaat elke ochtend er naartoe, met veel schik en liefde voor de dieren. Maar sinds dat gif er heeft gelegen, voel ik schrik. Wat ga ik nú weer tegenkomen? denk ik telkens.”

Supportersvereniging Borne

Supportersvereniging Borne van FC Twente doneerde de eerste 1000 euro / www.borneboeit.nl

Of het met opzet is gebeurd, dat weet hij niet („ik kan me dat bijna niet voorstellen”), maar het wringt wel bij de sympathieke Tukker. Tijd voor actie dus en zijn plan: vier beveiligingscamera’s voor de 8000 vierkante meter dat het hertenkamp telt. Kosten: 4000 euro. Hulp kwam al uit Bornse hoek. Supportersvereniging Borne van FC Twente las het bericht over Bennie op de website van Tubantia en doneerde 1000 euro. Hij heeft er bijna geen woorden voor. „Zo prachtig mooi dat er mensen zijn die hun nek uitsteken en zo’n genereus gebaar maken.” Toch nog met een goed gevoel de kerst in en nee, er staat geen hert op het menu, lacht hij. „Rollade, altijd goed.”

Donaties en bijdragen voor de camera’s kunnen worden gestort op de bankrekening van Stichting Beheer Dierenpark: NL50 RABO 0104 7587 67.