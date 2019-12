Test: trein op automatische piloot

De NS voert in de nacht van dinsdag op woensdag een experiment uit met een automatische treinpiloot.

Kan een trein veilig rijden als hij wordt bestuurd door een automatische treinpiloot? Dat gaan de Nederlandse Spoorwegen testen op de Hanzelijn (Lelystad – Zwolle).

Dinsdag om 00.56 uur vertrekt een Sprinter SNG vanaf station Dronten, waar hij 25 minuten later ook terugkeert. Verloopt deze rit zonder problemen, dan rijdt de trein gedurende de nacht nog een aantal keren op een neer tussen Kampen en Swifterbant.

Zonder machinist aan de knoppen dus, maar met een automatische piloot. Omdat het aantal treinreizigers fors blijft groeien, onderzoekt de NS innovatieve oplossingen om meer treinen korter op elkaar te laten rijden. Zo kunnen meer reizigers comfortabeler worden bediend.

Nog geen doelstelling

„We zijn er helemaal klaar voor”, kon NS-woordvoerder Léonie Bosselaar gistermiddag melden. „De test gaat door, tenzij er iets bijzonders gebeurt.” De NS heeft geen datum bedacht waarop treinen op de automatische piloot door ons land moeten rijden. Bosselaar: „Nee, we willen eerst ervaren hoe het gaat.” Of er ooit treinen zonder enige machinist over het spoor flitsen, is ook onduidelijk. „Eerst zullen we rustig experimenteren met de automatische treinpiloot. Daarna bekijken we stapsgewijs hoe en wat.”

De ‘testtrein’ rijdt vannacht met een computerunit die communiceert met het besturingssysteem in de trein. De unit laat de trein rijden, remmen en stoppen op basis van een geprogrammeerde dienstregeling. In de cabine is een machinist aanwezig om bij te sturen en in te grijpen als dat nodig is. „Je kunt het vergelijken met de aanwezigheid van een piloot in de cockpit. Een vliegtuig vliegt ook op de automatische piloot”, aldus de NS.

Meer testscenario’s

In verband met de veiligheid zijn geen reizigers uitgenodigd om een ritje mee te maken. In de komende maanden volgen meer testritten, als het experiment vannacht ‘op een vloeiende manier verloopt’. De complexiteit wordt bij verschillende testscenario’s opgevoerd. De NS denkt hierbij aan automatisch halteren (stoppen) langs perrons en het rij- en remgedrag bij gladde sporen.

Meer slimme oplossingen

Omdat het aantal treinreizigers de komende jaren blijft groeien, zoekt de NS naar meerdere slimmer oplossingen om ’de schaarse infrastructuur zo goed mogelijk te benutten’. Zo werd gestart met de tienminutentrein tussen Eindhoven, Utrecht en Amsterdam. Eerder dit jaar werd een smartwatch geïntroduceerd die machinisten helpt om op de seconde nauwkeurig te vertrekken. Alle ’slimme zetten’ moeten ervoor zorgen dat er meer capaciteit op het spoor geboden kan worden dan nu het geval is.