Tanken wordt volgend jaar weer duurder

Rochella is bevallen! Maud is op slag verliefd op de kleine spruit, een jongetje met de naam Luca. De bevalling lijkt Levi als vader goed te doen: Maud ziet een kant van hem die ze nog niet eerder heeft gezien. Luca is kerngezond, maar Rochella mankeert wel het een en ander: haar bloeddruk is erg laag en het lijkt erop dat ze meer bloed is verloren dan normaal. En ze is volledig uitgescheurd... De vader van Maud heeft haar een aantal keer gebeld tijdens de bevalling. Het blijkt dat hij ruzie heeft met haar moeder en ze is al een uur te laat. Maud belooft het te checken, maar als ze ophangt ziet ze iets anders opvallends: Levi zit in een BMW. En wie is die vrouw achter het stuur?

Ik verschuil mezelf vlug achter een prullenbak. Jezus, denk ik bij mezelf. Zit ik hier weer als een of andere privédetective te kijken wat de ex-vriend van een van mijn beste vriendinnen aan het doen is. Oh ja en ze hebben nét een uur geleden een kind gekregen samen. Wat doet hij hier beneden in die auto? Waarom is hij niet bij Rochella verdomme?!

Zo goed en zo kwaad als het kan, probeer ik te zien wie de vrouw is die achter het stuur zit. Het is absoluut niet zijn moeder: die heb ik inmiddels goed bekeken. Deze vrouw heeft blond, stijl haar en zware make-up op. Ze kijkt nors. Ze praten met elkaar. Levi knikt en doet dan de autodeur open. Shit! Hij komt natuurlijk deze kant op.