Switch Holland naar The Netherlands is wereldnieuws

Zo'n twee maanden nadat de Nederlandse overheid aankondigde The Netherlands te gaan hanteren, is het wereldnieuws geworden.

In Spanje en verschillende delen van Amerika wordt er druk gesproken over het feit dat Nederland geen Holland meer zal heten vanaf 1 januari. Ook wordt uitgelegd hoe het dan wél zit met Holland en Nederland, en dat Holland verwijst naar de provincies Noord- en Zuid-Holland.

Het nieuwe logo was overigens in Nederland ook the talk of the town. Het logo - bedoeld op visitekaartjes voor Nederland in het buitenland - kostte zo'n twee ton, maar er waren naast de hoge prijs een paar dingen die opvielen. Zo is in het woord 'Netherlands' de hoogte van de hoofdletter N een stuk lager dan die van de h, l en d. Ook is de tulp - die wordt gevormd tussen de letters N en L - niet helemaal symmetrisch.

Strakker

Overigens is het nieuwe ontwerp wel een stuk strakker dan het vorige. Daarop stond bovendien niet Netherlands, maar Holland. „Nieuw design, modern, aangepast aan de 21e eeuw", zo zei de minister van Buitenlandse Handel Sigrid Kaag. „Het is een heel praktisch middel om Nederland op een goede manier te presenteren in het buitenland op een moderne manier."