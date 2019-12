Steeds meer Nederlanders klant bij 'neobanken'

Steeds meer Nederlanders hebben een extra rekening bij neobanken als Revolut, Bunq en N26. Waarom zijn dit soort nieuwe banken populair en zijn ze wel te vertrouwen?

Honderdduizenden Nederlanders zijn klant bij een zogenaamde 'neobank'. Zulke banken hebben geen kantoren en automaten, alles gaat via internet. Momenteel heeft 4 procent van de Nederlanders een of meer rekeningen bij zo'n neobank, blijkt uit onderzoek van Kantar. Bekende namen zijn Revolut (8 miljoen gebruikers wereldwijd), N26 (3,5 miljoen gebruikers) en Monzo (3 miljoen gebruikers).

Voordelen van neobanken

Waarom zou je je geld op een virtuele bank zetten? Ten eerste omdat een neobank soms goedkoper is dan een traditionele bank. Bij neobanken als N26, Revolut, Transferwise of Holvi is een bankrekening openen gratis. Je betaalt zodra je betaaldiensten gebruikt, denk aan cash pinnen, geld overmaken of een verzekering toevoegen. Wat dit kost, verschilt per bank.

Iedere neobank heeft zijn eigen voordeel. Zo is krijg je bij het Duitse Raisin hogere rentes dan bij andere banken, is het Nederlandse Knab interessant als je wilt beleggen en zijn N26 en Revolut voordelig voor mensen die veel reizen, zoals piloten. Bij de laatste twee kun je bijvoorbeeld internationaal geld overmaken zonder extra kosten en tegen een gunstige wisselkoers. Volgens woordvoerder Babs van der Staak van de Consumentenbond kan het best lonen om een rekening bij een neobank te openen. „Ze hebben soms gunstige voorwaarden, bijvoorbeeld als het gaat om spaarrentes. Dus je kunt er best eens naar kijken.”

Volledig digitaal

Verder heeft iedere bank-app zijn eigen handige snufjes: denk aan directe betalingen, uitgavenoverzichten en pushberichten met persoonlijke spaartips. Met Moneybeam van N26 kun je vrienden geld sturen zonder hun bankgegevens te weten en met de app van Revolut kun je handelen in cryptovaluta. Klant worden is zo gebeurd: je hoeft niet naar een bankfiliaal, maar opent een rekening met een selfie en een foto van je paspoort.

Niet overal voor geschikt

Honderdduizenden Nederlanders openden dus zo'n nieuwe, digitale rekening, maar dat heeft tot nu toe weinig effect op het klantenbestand van traditionele banken. Ter vergelijking: ABN Amro heeft 5 miljoen rekeninghouders en ING telt er 8 miljoen. Nederlanders die een neobankrekening openen, houden er bijna altijd een traditionele rekening op na. Ten eerste omdat de neobanken niet overal voor geschikt zijn. Zo ondersteunen de buitenlandse bedrijven vaak geen iDeal. Ook kun je bij veel online banken geen geld lenen, niet rood staan en geen hypotheek afsluiten. Bij de meeste gevestigde banken kan dat wel.

Garantie op geld

Het is ook een kwestie van vertrouwen, blijkt uit een studie van bureau Kantar (voorheen bekend als TNS-NIPO). De onderzoekers keken naar de impact van digitale banken in tien landen, waaronder Brazilië, China, Duitsland en Nederland. Uit die studie blijkt dat neobanken in China veel populairder zijn dan in Europa: 93 procent van de Chinezen gebruikt wel eens diensten van een neobank. Europeanen blijken huiveriger om hun geld op een digitale rekening te zetten. Zij hebben meer dan twee keer zoveel vertrouwen in traditionele banken (47%), dan in neobanken (19%).

Toch is een kleine bank niet per se onveiliger dan een grote bank. „Kijk voordat je een rekening opent wel goed naar de voorwaarden”, tipt de woordvoerder van de Consumentenbond. „Check vooral of de neobank een officiële bankvergunning in Europa heeft.”

Veel digitale banken hebben inmiddels zo'n officiële registratie in Nederland of een ander Europees land. Als dat zo is, vallen ze onder het depositogarantiestelsel. Dat garandeert het geld van spaarders, mocht de bank failliet gaan. Dat betekent dat je tot 100.000 euro van je (spaar)geld terug krijgt via een garantiefonds of de verantwoordelijke nationale banken, bijvoorbeeld De Nederlandsche bank of de Deutsche Bundesbank.

Knab lijkt het meest gebruikt

Welke neobanken het populairst zijn onder Nederlandse klanten weten we niet, want de meeste bedrijven zijn vaag over hun gebruikersaantallen. Het Britse Monzo deelt helemaal geen cijfers over het aantal Nederlandse gebruikers, de Duitse neobank N26 spreekt over 'tienduizenden' Nederlandse klanten. Het Britse Revolut is nog het meest open: deze bank heeft naar eigen zeggen 80.000 Nederlandse klanten. Het Nederlandse Bunq houdt zijn gebruikersaantallen geheim. Knab, een dochterbedrijf van verzekeraar Aegon, lijkt het meest gebruikt in Nederland. Die bank heeft naar eigen zeggen meer dan 200.000 Nederlandse rekeninghouders.