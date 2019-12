Sparen voor een buffertje, onder andere door minder koffie te halen

We beginnen het nieuwe decennium verstandig en beginnen met sparen. Jongeren doen dit door minder 'koffie te halen en uit eten te gaan'.

Ruim vier op de vijf Nederlanders hebben financiële goede voornemens voor het nieuwe jaar. Ze willen bijvoorbeeld gaan sparen om een buffer op te bouwen. Ook willen ze vaak minder onnodige uitgaven doen of wat zuiniger gaan leven.

Een en ander komt naar voren uit onderzoek van platform Wijzer in geldzaken, dat zich richt op financiële educatie en het verstandig omgaan met geld. Voor de studie werden ruim duizend Nederlanders ondervraagd.

Eén op de drie Nederlanders zegt waarschijnlijk of zeker geen onverwachte uitgave van 2000 euro te kunnen opbrengen. Nederlanders in de leeftijd 35-44 jaar verwachten het vaakst dit bedrag waarschijnlijk of zeker niet te kunnen opbrengen, terwijl 65-plussers dit juist vaker wel verwachten te kunnen. 14% van de Nederlanders heeft (helemaal) geen buffer om onverwachte uitgaven op te vangen. Hoe lager men is opgeleid, hoe minder vaak men een buffer heeft. Als mensen een buffer hebben, zijn zij beter in staat om financiële tegenslagen op te vangen en komen zij minder snel in de financiële problemen.

Minder koffie halen

Voor veel mensen is de start van een nieuw jaar ook weer een belangrijk moment om te kijken waar ze op kunnen besparen. In de top drie staan besparen op de dagelijkse boodschappen (38%), besparen op winkelen (37%) en besparen op energie (27%). Dat laatste kan bijvoorbeeld door over te stappen naar een andere leverancier. Jongeren (18-24 jaar) geven net als eind 2018 opvallend vaker aan te willen besparen op koffie halen (29%) en uit eten gaan (41%).