Songfestival: nog maar de vraag wie er naar Duncan

Donderdag om 12.00 uur start de kaartverkoop voor het Eurovisie Songfestival. Voor die-hard fans bereikt de spanning daarmee nu al het kookpunt, want kaartjes zijn schaars en razend populair.

Met de verlossende douze pointes afgelopen jaar was het voor Mees (14) uit Bergen op Zoom direct duidelijk; als het liedjesfestijn in de Lage Landen neerdaalt, moet hij erbij zijn. Al het verdiende geld van zijn krantenwijk verdween in de spaarpot. Nu heeft de organisatie ook de meeste prijzen bekend gemaakt. „Die vielen mij alles mee, ik had eerder vierhonderd euro verwacht.”

Lachend waard

Dat was het hem lachend waard geweest, maar zover hoeft hij dus niet te gaan. In totaal zijn er negen shows; de eerste en tweede halve finales en uiteraard de ‘Grand Final’ waar het allemaal om draait. Iedere ronde wordt drie keer opgevoerd; de eerste keer voor de jury, de tweede keer als ‘family show’ (generale repetitie) en de derde keer als liveshow. Voor allemaal zijn kaarten te koop.

„De Jury- en family shows zijn volwaardige shows, compleet met presentatoren, opening en interval acts en natuurlijk de optredens van de deelnemers. Alleen de bekendmaking van de resultaten ontbreekt natuurlijk bij deze generale repetities”, zegt producent Sietse Bakker. Prijzen beginnen bij 18,50 euro voor beperkt zicht-plekken bij een generale repetitie, voor de meeste mensen is de eerste ring tijdens de liveshows – á 248,50 euro – het maximaal haalbare.

Een grap

Dat geldt ook voor Suzan (21) uit Dronten (die niet met haar achternaam in de krant wil). Het begon voor haar vijf jaar geleden als grapje. Songfestival kijken met een man of vier, inmiddels zijn ze met een dozijn en die zitten volgende week donderdag allemaal klaar voor kaarten. „Toen Duncan won hebben we direct uitgezocht wat het ging kosten en een plan gemaakt. Waarschijnlijk 450 euro voor de beste plekken, daarom heb ik 500 gespaard. Dat is wel echt de max, ergens is het nog steeds een grap. Ik denk alleen dat we het festival niet snel nog een keer hier krijgen dus we gaan er gewoon voor.”

Op de kaarten voor de meest felbegeerde plekken maakt Suzan geen schijn van kans; die zijn voorbehouden aan superfans die diep in de buidel willen tasten. De European Broadcasting Union (EBU) geeft toestemming aan OGAE International om een aantal van deze pakketten te verkopen. Deze officiële fanclub van het songfestival heeft zo’n 13.000 leden en afdelingen in 37 Europese landen, waaronder deze speciale kaarten worden verdeeld.

‘Enorm spijt’

De verdeling gebeurt op clubgrootte, vaak krijgt het gastland er iets meer. „OGAE NL is aanzienlijk gegroeid na de winst van Duncan. Wij zijn inmiddels de op twee na grootste fanclub binnen OGAE International”, zegt de organisatie tegen haar leden. „Wij verwachten zo’n 10 procent van het, nog onbekende, aantal pakketten te mogen verdelen. Nooit genoeg voor al onze 1.500 leden.” Die pakketten bieden toegang tot alle zes jury- en liveshows op de beste plekken, en kosten al snel 800 euro.

„Ik heb altijd gezegd: als ik kan, dan ga ik. 800 euro zou ik zo betalen.” Eline Hageman (22) uit Groningen is één van de mensen die pas na Duncans victorie lid werd. „Oudere leden hebben meer kans, maar ik ben student en de 30 euro contributie per jaar kon ik eigenlijk niet missen. Daar heb ik nu enorm spijt van, want nu ben ik één uit duizenden. Iedereen zit er bovenop, dus het wordt echt lastig. Ik zou nu ook alles nemen, al is het alleen een juryuitzending.”

Gratis kaarten

Kaartverkoop voor het Songfestival gaat op naam en start op 12 december om 12.00 uur. Per persoon kunnen maximaal vier kaarten worden gekocht. Verdeeld over de negen shows kan de Ahoy Arena bij het songfestival 65.000 mensen herbergen. Twee derde van die plaatsen komt beschikbaar voor publiek, de rest is voor delegaties van deelnemende landen, officials en sponsoren. De gemeente Rotterdam verloot ook nog een aantal kaarten onder inwoners met een klein inkomen, die hoeven niets te betalen.