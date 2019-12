Sojakaneelmelkschuim, engelen én Aznavour in huize Abspoel

Metro’s Iris klopte aan bij Michael Abspoel en ontdekte een huis vol ‘gehechtingen’, kaneel uit Ceylon én zijn grande theaterliefde voor zijn twee Franse jeugdhelden. Met Vive Aznavour!, de voorstelling over Charles Aznavour die zo'n 1300 nummers uitbracht, zijn 'grote Armeense neus' op aanraden van Édith Piaf liet opereren (waarna ze 'die eerste toch leuker vond') en vorig jaar overleed, staat hij nu in de theaters.

Een stap over de drempel in de benedenwoning van Michael Abspoel en je wil eigenlijk niet meer weg. Het is er behaaglijk warm en overal waar je kijkt ontwaart een herinnering uit het rijke verleden van hem en zijn familie. Wanneer je dan ook nog zijn karakteristieke stem hoort, die dagelijks galmt door honderdduizenden huiskamers dankzij Man Bijt Hond, wil je bíjna vragen of hij toevallig nog een huisgenoot zoekt. Hij woont al sinds zijn studententijd in het huis in Amsterdam-West, Michael & Coco staat in sierletters bij de deurbel. Het herinnert aan zijn ex-vrouw met wie hij ’hele mooie Amsterdamse jaren’ beleefde en met wie het contact nog altijd erg goed is. Hij wijst naar het houten schuurtje in de tuin. „Daar gaf ze yogales in, nu woont ze op Ibiza. Heb je zin in koffie?”

Un selfie avec Michael et Jacques

Echt een huismus is hij niet, wikt en weegt hij in zijn keukentje, „al houd ik wel van het gevoel van thuiskomen.” Hij schenkt de melkschuimer tot het voorgedrukte randje vol. „Ik heb soja en wil je er wat kaneel op? Komt uit Ceylon, is minder zoet.” Binnen een handomdraai en anderhalve anekdote maakt hij een cappuccino met sojakaneelmelkschuim waar menig barista jaloers op zou zijn.

Gehechtingen

In zijn woonkamer puilt de kast uit met boeken, oude flyers, blikken doosjes van weleer, een zwartwit foto met daarop een jonge, blonde Michael op de fiets en een cameraman in een aanhangwagentje. Hij presenteerde toen Zon, Strand en C, „een programma over christelijke reizen.” Inheemse poppetjes op de grond, nog uit de tijd dat zijn overgrootvader de oceanen overvoer met zijn theatergezelschap. Hij glimlacht. „Gehechtingen noemde mijn moeder dit. Spullen die herinneringen oproepen en daarom moeilijk zijn weg te gooien.” Diezelfde moeder wier foto op meerdere plekken in huis prijkt, waaronder in ’het relikwiekastje’. Dat ziet er van buitenaf uit alsof het nog weleens een grote Tussen Kunst & Kitsch-vangst zou kunnen zijn en van binnen persoonlijke familiememorabilia bevat, met fotootjes van en herinneringen aan vroeger.

Aan de muur een schilderij van Jacques Brel, de bekende Vlaamse chansonnier die maar 49 werd. Het tegenovergestelde daarvan werd die andere wereldberoemde chansonnier. 94 was Charles Aznavour, toen hij vorig jaar overleed. Het waren niet de enige tegenstellingen tussen beide zangers, die dezelfde taal spraken, maar ook weer niet. ’Jij zweet je nummers, ik zing ze’. Woorden van Aznavour aan Brel, van de maatschappelijk bewuste showman -„hij droeg graag glitterjasjes”- aan de intense, ietwat getergde zanger die ’volg je hart’ en ’kies je eigen pad’ als credo’s had en Ne Me Quitte Pas als grootste hit. Ramses Shaffy in het kwadraat en ja, hij is meer een Brel-type, „dat zegt bijna iedereen, hij raakt op een bepaald niveau dat zowel jong als oud aanspreekt.” Destructief tot op het bot, die Brel. „Hij rookte drie pakjes Gauloises per dag en moest voor een optreden van zichzelf een paar glazen cognac drinken en dan overgeven en kon dan pas optreden.” Hij had enorme plankenkoorts, grote moeite met rust vinden en stopte in 1968 met zingen. „Nu treed ik niet meer op, zei hij. Nu ga ik films maken en met een zeiljacht de wereld over. Hij volgde zijn hart, maar toen werd hij ziek.”

Jong en dartel

Abspoel maakte eerder al een voorstelling over Brel en staat nu in de theaters met Vive Aznavour! Hij is net de 60 gepasseerd, vertelt hij, waarna ondergetekende zich bijna in haar sojakaneelmelkschuim verslikt. Ach ja, zegt hij met zijn jongensachtige grijns, „het vak hè, het houdt ons allemaal jong en dartel.” Ondanks dat er geen enkele biografie bestaat over ’Azna’, zoals hij hem noemt als ware een goede, dierbare vriend -„hij liet geen journalist meer toe na een vernederende ervaring”- weet ’Ab’ uitgebreid over hem te vertellen. Aznavour vluchtte uit Armenië, waar hij vandaag de dag nog steeds de grootste volksheld ooit is. Zo niet in zijn Franse begindagen. „De kleine lelijkerd werd hij genoemd en werd afgemaakt om ’zijn stemgeluid van een roestige afvoerpijp’. Hij droeg verhoogde schoenen om groter te lijken.” De toen al succesvolle zangeres Édith Piaf had een tip voor hem: doe iets aan die grote Armeense neus van je, merci. Hij ging onder het mes. „Ik vond die eerste toch leuker, zei ze. Typisch Édith... Maar hij heeft wel zijn doorbraak aan haar te danken en tourde met haar de wereld over.”

A&B

Zijn twee Franstalige helden, al sinds zijn adolescente jaren, zo omschrijft hij A&B. Een jeugd met Frankrijk als de rouge draad en chansons als uitlaatklep waarin het gevoel ‘en die volle overgave’ nog veel belangrijker waren dan een perfecte uitvoering. Zijn moeder zong chansons op de radio, vlak na de oorlog, zijn opa was Cor Ruys,, een beroemde acteur voor de oorlog die zijn stukken vaak kocht in Frankrijk en zelfs een hoge Franse onderscheiding ontving. En dan waren er nog de vakanties in Frankrijk en de Franse les, zelfs al op de basisschool, waardoor iedereen wel Frans sprak. Tijden veranderen, verzucht hij, ,,nu kiezen ze liever voor Spaans of zelfs Chinees als extra taal.”

Zijn eerste keer herinnert Abspoel zich nog goed. Samen met zijn moeder en tante toog hij in 1975 naar het Concertgebouw waar Aznavour optrad. Een diepe zucht. „Azna heeft me echt leren luisteren, zijn muziek voelde als een belofte. Ik heb de brochure als een soort relikwie bewaard, ook zeker een gehechting.” Aznavour kennen we als een in de ziel tastende stem met een traanbuis kietelend vibrato, zegt Abspoel dan plechtig, met zijn stem die ook vele oren harder doet kloppen. Een zanger die zong wat zijn publiek horen wilde. „Je zou hem best een pleaser kunnen noemen”, óók een zanger die met veel humor over onderwerpen in de taboesfeer zong. In de jaren vijftig was daar Apres l’Amour, „over twee geliefden na de liefdesdaad.” Hij houdt zijn hoofd schuin en vertaalt op zangerige toon, „We liggen als twee bladeren in elkaar verstrengeld...” Dat was toen wel een dingetje, „hij werd zelfs de pornograaf van de chansons genoemd.”

Cognacje erbij?

Bij Aznavour moet hij wel wat meer zanger zijn dan bij Brel, verklapt hij. Bij Brel gaat het om ’die overgave’ en dat zit bij hem wel goed. Want als je alleen al aan de koffie zit, hang je als vanzelf aan zijn lippen. Hij weet je in vervoering te brengen met zijn verhalen waar de passie gewoon van afdruipt, vol je sojakaneelmelkschuim in („wil je nog een koffie trouwens?”). Het is iemand die even opzij kijkt wanneer hij nadenkt - of in zijn talrijke herinneringen duikt. Zijn twee bruine ogen kijken je recht aan wanneer hij een vraag stelt, want de geïnteresseerde programmamaker slash Man Bijt Hond-man zit nu eenmaal in Abspoel. Hij vertelt over zijn vader, die in zijn armen zijn laatste adem uitblies en hem toen echt moest ’loslaten’. „Ik word er nog altijd een beetje emotioneel van”, excuseert hij zich onnodig wanneer zijn ogen ineens nog meer glinsteren. Gebeurt ook in het theater. Het siert hem en raakt je als bezoeker, omdat het appelleert aan die kwetsbaarheid van het leven die we allemaal (weleens) voelen.

Vive Aznavour! / Anneke Ruys

Op tafel een fruitschaal met dikke mandarijnen erin, op het hoekje een kaartendoosje met ’de engelen’. Hij is spiritueel, „De engelen werken altijd. Als ik een parkeerplaatsje zoek en met mij nog duizend anderen, zeg ik: parkeerengel, help me even... Et voilà, dan is zich daar een parkeerplek voor mij!” En ja, er zijn soms ook Aznavour- en Brel-engelen, vlak voor de voorstelling voor wat extra bonne chance. Zijn ze er toch een beetje bij. Als hij nu in Parijs aan de bar zou zitten, tussen Brel en Aznavour in, misschien wel gebroederlijk aan een Frans cognacje, dan zou hij van Brel willen weten wat hij van de jongeren van nu zou vinden. „Zijn boodschap is nog altijd universeel. Kies je eigen pad, volg je hart... Ik denk dat hij heel erg tevreden zou zijn.” En Azna zou hij vragen om bij zijn voorstelling te komen kijken. „En om een duet met me te zingen, ik ben heel erg benieuwd hoe we samen zouden klinken.”

Vive Aznavour!

She, For me formidable, La Bohème… Een minuscule greep uit het repertoire van Aznavour. Hij overleed vorig jaar en met hem is de grootste Franse artiest ooit heengegaan. Hij maakte ongeveer 1300 nummers, verkocht 180 miljoen platen, zong in meerdere talen en werd de koning van de duetten genoemd. Hij zong onder meer met Sinatra en Sting, en postuum met Michael Abspoel in zijn voorstelling waarmee hij nu door het land gaat. Hij neemt het publiek mee in zijn leven, maakt parallellen tussen toen en nu, tussen Azna en hemzelf. Maar hij neemt ook het publiek mee. Wie heeft er ook geflaneerd in Parijs?’ vraagt hij zijn publiek. „De stad waar je met je moeder begint en met je geliefde eindigt.” De verbondenheid door gedeelde herinneringen is belangrijk voor hem, ,,het moet geen ego-show van mij worden.”

„Ik geef m’n ziel bloot in beide voorstellingen. Waar ik daarvoor al die jaren gefixeerd ben geweest op anderen, wil ik nu aan de hand van nummers van Brel en Aznavour mezelf laten zien.” Nostalgie en weemoed lopen als rode draad door zijn voorstelling over Aznavour, al waakt hij ervoor te blijven hangen in het verleden. ,,Dan rest er minder morgen om het leven te savoureren, zeg ik altijd.” Er langzaam van te genieten dus: je leert nog eens wat, in huize Abspoel.