Slimme vertaalmachines: einde vertaalbranche of een kans?

Steeds meer mensen in Nederland kiezen voor het overstappen op slimme apparatuur in hun woning of het toepassen van smart living of working in hun dagelijks leven. Een voorbeeld van ‘met de dag steeds slimmer’: vertaalmachines.

Smart home is hip en de voorspelling is dat je huis in 2025 zelfs slimmer is dan de mensen die er in wonen. Sinds de komst van dergelijke slimme apparatuur is er flinke discussie over de technologische ontwikkelingen van deze producten, zo ook in het geval van de vertaalbranche. Ook daar is er ieder jaar ‘verslimming’ te zien; denk alleen al aan de mogelijkheden van het vertaalplatform Google Translate. Intelligente robots, zoals we Google Translate zeker mogen zien, worden slimmer en slimmer. Ze kunnen teksten steeds beter en sneller vertalen, waardoor de vraag terecht wordt gesteld: zijn vertaalrobots het einde van de vertaalbranche of moet dit juist als een kans worden gezien?

Wat kunnen vertaalrobots?

Voordat we kijken naar de slimme ontwikkelingen binnen de vertaalbranche en wat voor effecten deze ontwikkelingen hebben, is het handig om te weten wat slimme vertaalmachines of vertaalrobots precies zijn en wat ze kunnen. Een vertaalrobot is een programma dat meestal online te vinden is, waarmee je binnen no time grote stukken tekst kunt vertalen naar een andere taal. Een goed voorbeeld van zo’n vertaalmachine is Google Translate, de gratis online vertaaldienst van Google. Tik je in het Nederlands een aantal goedlopende zinnen in, dan vertaalt het programma die zinnen binnen korte tijd in de taal naar jouw keuze. Dit soort programma’s en robots worden steeds slimmer. Dat wil zeggen dat zinnen die vertaald worden ieder jaar beter zijn en vaak al foutloos. In eerste instantie was Google Translate voornamelijk een hulpprogramma waarbij je uit een zin met best wat spelfouten prima kon opmaken wat er bedoeld werd. Vandaag de dag is het als het ware een hele fijne toevoeging op andere smart home apparaten, waarmee je virtueel zo een (bijna) foutloze tekst in een andere taal op het beeldscherm hebt staan. En dat allemaal gratis.

Is Google Translate een bedreiging?

Door dergelijke technologische ontwikkelingen is het meer dan logisch dat vertaalbureaus en (freelance) vertalers dit soort slimme robots als een bedreiging zien. Dat is het voor een groot deel ook wel: systemen zoals Google Translate worden dus alsmaar slimmer, waardoor men in de toekomst wellicht sneller voor zo’n programma zal gaan dan voor het investeren in een kwalitatief vertaalbureau. De grootste reden hiervoor is dat Google Translate volledig gratis is en daarvoor een behoorlijk accurate vertaling kan geven. Een kritische kanttekening hierbij is dat dit soort slimme programma’s in ieder geval vandaag de dag nog niet slim genoeg zijn om een tekst 100 procent foutloos te vertalen. Wil je er dus als bedrijf zeker van zijn dat je teksten op de juiste manier worden vertaald dan kun je anno 2019/2020 nog steeds beter een professioneel vertaalbureau inschakelen, waarbij de kwaliteit van de teksten behouden blijft.

Automatische online vertaalplatforms zijn nog lang niet goed genoeg om mensen binnen deze branche compleet te vervangen. Complexe(re) zinnen worden vaak letterlijk vertaald en missen daardoor in de vertaling de daadwerkelijke betekenis. Een tussenstap die hierbij interessant is om te bekijken, is het zogeheten post-editing dat door Fairlingo wordt aangeboden. Bij post-editing wordt een tekst in een eerste ronde vertaald door geavanceerde technologie, waarna die tekst wordt nagekeken door een ervaren native vertaler. Dit is al voordeliger dan alleen een vertaler inhuren, omdat er minder tijd nodig is om een tekst na te kijken.

Pak je kansen als vertaalbureau

Met zo’n ontwikkeling als post-editing grijp je de veranderingen van nu aan om op die manier nog iets beters aan te kunnen bieden. Sluit je je daarvoor helemaal af als vertaalbedrijf, dan maak je weinig kans van slagen in de vertaalbranche van de toekomst. Het is juist aan te raden om zelf in te spelen op dergelijke ontwikkelingen: wat maakt jouw vertaalbedrijf beter dan zo’n automatisch vertaalsysteem? Op welke punten kun je automatisering inzetten en waar heb je juist mensen nodig? De verwachting is dat er in de vertaalbranche altijd persoonlijke inzet nodig is om van een vertaling een écht goede vertaling te maken. Spreekwoorden worden bijvoorbeeld nog hartstikke letterlijk vertaald en ook het gevoel kunnen brengen in een tekst en dus vertaling kan alleen nog door mensen worden gedaan. Kort samengevat: natuurlijk zijn de technologische ontwikkelingen binnen smart home, slim vertalen en andere slimme toepassingen een discussie waard. Wees als bedrijf niet bang voor dit soort ontwikkelingen, maar omarm ze en bekijk hoe je dergelijke evoluties kunt toepassen. Op die manier hoeven slimme vertaalmachines bijvoorbeeld geen bedreiging te zijn voor vertaalbureaus, maar kunnen ze juist een verrijking zijn van het bedrijf in de moderne samenleving.