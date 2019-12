Sint kan best een make-over gebruiken

Al jaren kennen we de Sint met dezelfde (ouderwetse) baard. Is het niet eens tijd dat de beste man naar de barbier gaat en zijn baard opnieuw laat stylen?

Dat vroegen fotograaf Tom ten Seldam, zijn assistente Loes de Boer, stylist Marlon Schuurman en barbier Allard Honigh zich ook af. Ze vroegen Sinterklaas-model Aad of zijn baard opnieuw gestyled mocht worden en daar was de hulp-goedheiligman wel voor te porren.

Het vijftal kwam bij elkaar en de Sint kreeg een millennial make-over: van dip-dye glitterbaard tot warrig hipsterkapsel: de kindervriend van respectabele leeftijd kan zo weer helemaal mee met de trends van dit moment.

De foto’s moeten je vooral aan het denken zetten. Volgens de makers drijft de Zwarte Piet-discussie mensen uit elkaar, terwijl onze Sint mensen juist bij elkaar zou moeten brengen. Met dit project hopen de makers dan ook voor- en tegenstanders van Zwarte Piet te bereiken. Serieus, maar met een kleine knipoog.

Foto: Tom ten Seldam

Foto: Tom ten Seldam

Metafoor

Want er wordt nogal heftig gediscussieerd, vindt Schuurman. „In dit project is de baard van Sinterklaas een metafoor voor die heftige discussie. We willen de zware lading loskoppelen. Ons idee: verandering is niet erg, maar wel moeilijk. Als Sinterklaas zijn baard kan veranderen en nog steeds dezelfde is, dan kan Piet dat toch ook?” Een aanpassing is volgens de makers dus helemaal zo gek nog niet. „En het is ook best gezellig.”

De makers hopen met het project te bereiken dat we met z’n allen wat beter naar elkaar gaan luisteren. „Maar dan ook echt naar elkaar luisteren. Elkaar proberen te begrijpen en het Sinterklaasfeest vieren op een manier waarbij niemand wordt buitengesloten of gekwetst. Weg met die negativiteit en lief zijn voor elkaar! Dat is waar het om gaat.”

Maar, is het wel écht tijd voor een nieuwe stijl voor de Sint? „Ja, dat is natuurlijk de vraag! Wij denken dat de Sint het lekker zelf mag weten, hij kent nu wat alternatieven en natuurlijk valt er nog veel meer leuks te bedenken. We zullen altijd voor hem klaarstaan om ’m een goede make-over te geven.

Foto: Tom ten Seldam