'Schikking Weinstein met tientallen slachtoffers'

Metro’s Iris klopte aan bij Michael Abspoel en ontdekte een huis vol ‘gehechtingen’, kaneel uit Ceylon én zijn grande theaterliefde voor zijn twee Franse jeugdhelden. Met Vive Aznavour!, de voorstelling over Charles Aznavour die zo'n 1300 nummers uitbracht, zijn 'grote Armeense neus' op aanraden van Édith Piaf liet opereren (waarna ze 'die eerste toch leuker vond') en vorig jaar overleed, staat hij nu in de theaters.

Een stap over de drempel in de benedenwoning van Michael Abspoel en je wil eigenlijk niet meer weg. Het is er behaaglijk warm en overal waar je kijkt ontwaart een herinnering uit het rijke verleden van hem en zijn familie. Wanneer je dan ook nog zijn karakteristieke stem hoort, die dagelijks galmt door honderdduizenden huiskamers dankzij Man Bijt Hond, wil je bíjna vragen of hij toevallig nog een huisgenoot zoekt. Hij woont al sinds zijn studententijd in het huis in Amsterdam-West, Michael & Coco staat in sierletters bij de deurbel. Het herinnert aan zijn ex-vrouw met wie hij ’hele mooie Amsterdamse jaren’ beleefde en met wie het contact nog altijd erg goed is. Hij wijst naar het houten schuurtje in de tuin. „Daar gaf ze yogales in, nu woont ze op Ibiza. Heb je zin in koffie?”