Rutte geeft iedereen een hand: 'Zelfs Bouterse'

Premier Mark Rutte geeft de omstreden premier van Malta, Joseph Muscat, gewoon een hand tijdens de EU-top in Brussel. „Ik geef iedereen een hand, zelfs Bouterse", zei hij voor aanvang van de vergadering van de regeringsleiders.

De Surinaamse president Desi Bouterse is vorige maand veroordeeld tot 20 jaar gevangenisstraf wegens zijn aandeel in de Decembermoorden in 1982.

Grote zorgen

Muscat ligt onder vuur in eigen land en daarbuiten vanwege de moord op de journaliste Daphne Caruana Galizia in 2017 en de mogelijk banden tussen de opdrachtgevers en regeringskringen. Muscat heeft aangekondigd dat hij in januari opstapt.

Rutte zei het 'sjiek' te vinden als Muscat zelf de situatie in zijn land aan de orde zou stellen. „Dat hoop ik wel. De Tweede Kamer en de regering zijn over de dramatische berichten die we horen eensgezind: we maken ons grote zorgen over de ontwikkelingen op Malta. Muscat heeft gezegd dat hij opstapt, met vertraging, maar goed, hij gaat weg. Als hij er niet over begint, dan zal ik er zelf met hem over praten", aldus de premier.

Niet uit te voeren

De zoon van journaliste Galizia heeft gezegd dat de top Muscat moet weren. Rutte: „Ik snap de emotie, maar dat is niet uit te voeren. Malta is lid van de Europese Unie en de regeringsleider zit aan tafel."

Het Europees Parlement en de Tweede Kamer willen dat de regeringsleiders hun Maltese collega tot de orde roepen. Demonstranten voor de Maltese ambassade in Brussel eisten donderdag dat hij onmiddellijk opstapt.