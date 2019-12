Remkes: vuurwerkbom onder ME-bus gaat te ver.

In Duindorp is tijdens een van de onrustige avonden zwaar vuurwerk onder een ME-bus gegooid. Dat heeft burgemeester Johan Remkes in het programma FRITS op TV West.

De burgemeester benadrukte dat het incident helemaal niets te maken had met protest tegen het niet doorgaan van vreugdevuren. „Het is ver over de grens en moet stevig aangepakt worden."

Levensgevaarlijk

Het zware vuurwerk was op 3 december in de Pluvierstraat in Duindorp onder de ME-bus gegooid. „Als het een personenauto was geweest, dan was er niets van overgebleven", aldus Remkes. „Dit is geen kattenkwaad. Dit is levensgevaarlijk voor de omstanders, voor de inzittenden en voor de daders zelf."

Remkes en de politie roepen getuigen op zich te melden.

De uitzending FRITS van TV West met Remkes is donderdag opgenomen en wordt zaterdag uitgezonden.