Raddraaiers tijdens oud & nieuw wederom hard aangepakt

Hugo Kennis wist al vijf maanden dat hij de winnaar is van Expeditie Robinson 2019, maar nu iedereen het mag weten, komt het besef pas écht.

„Onwerkelijk en bizar". Zo voelde het toen tv-kok Hugo Kennis (33) na vijf opnameweken weer in Nederland was. Nu iedereen het mag weten, komt datzelfde gevoel opnieuw naar boven. „Wat ik nu voel, is ongekend”, zegt de publiekslieveling na afloop van de live-uitzending in Utrecht. Het zweet druipt van zijn gezicht en de tranen staan nog in zijn ogen. „Dit is zo’n onwijze ontlading.”

‘Hugo, hier!’ ‘Hugo, foto!’ Om het podium heen hebben zich inmiddels honderden fans verzameld. Ook tijdens de uitzending was aan het gejoel duidelijk te merken dat Hugo dé favoriet was. ‘Hij is een échte Robinson’, ‘Hugo weet alles van het programma’ en ‘Als hij niet zou winnen, zou ik nooit meer kijken’ verklaren de fans hun enthousiasme voor de televisiekok.