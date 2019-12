Profgolfer vergelijkt Greta Thunberg met Hitler

De Spaanse golfer Gonzalo Fernandez-Castaño ligt onder vuur nadat hij klimaat-activiste Greta Thunberg met Adolf Hitler heeft vergeleken.

Dat begon met een 'onschuldige' tweet waarin hij opschept over het aantal keer dat hij dit jaar met het vliegtuig heeft gepakt: maar liefst vijftig keer, waarmee hij voor zo'n 23 ton aan CO2-uitstoot heeft gezorgd.

De vele reizen van Gonzalo Fernandez-Castaño / Screenshot Twitter

De professionele golfer tagde Greta Thunberg in de post, die op haar beurt juist voor het milieu strijdt en onder meer vecht voor vermindering van het aantal vluchten.

Klasse

In de reacties op de tweet krijgt Fernandez-Castaño het flink voor de kiezen. „Klasse dit", reageert iemand sarcastisch. „Dit gedrag is walgelijk", zegt een ander, "heel groots van een volwassen man om Greta belachelijk te maken." „Wauw, een tiener belachelijk maken omdat ze om onze planeet geeft. Ik vraag me af of je sponsors er ook zo over denken", reageert weer een ander.

„Wat een fantastische ambassadeur voor jullie merken", schrijft iemand, terwijl hij de sponsors van de golfer tagt. „Opscheppen over zijn CO2-voetafdruk tegen een 16-jarig meisje, dat TIME persoon van het jaar is."

Hitler en Stalin

Dat laatste laat Fernandez-Castaño niet over zich heengaan. „Dus", reageert hij op de TIME-referentie. „Adolf Hitler was TIME persoon van het jaar in 1938. Stalin ook, twee keer zelfs."

Ook die opmerking wordt hem niet in dank afgenomen. De golfer moet een behoorlijk aantal opmerkingen naar zijn recente prestaties incasseren, die overigens niet al te best zijn. Ooit stond hij op de 27ste plaats op de Official World Golf Ranking, inmiddels is hij afgezakt naar nummer 559.