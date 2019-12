Plofkraak in Apeldoorn ondanks maatregelen

We kijken nog steeds het meest ‘normale’ tv en het liefst gewoon op de bank, al stijgt het streamen gestaag. „Noem het een voorzichtige revolutie.”

Waar we in 2013 gemiddeld 10 minuten per dag beeldmateriaal streamden, was dit in 2018 bijna een half uur. De verschuiving van televisiekijken naar streamen is het meest zichtbaar onder jongeren en hoogopgeleiden en kijken via het traditionele tv-kanaal (lineaire televisie) blijft de voorkeur houden met meer dan twee uur per dag. Lager opgeleiden kijken meer dan hoger opgeleiden en vooral ’s avonds gaat ‘de kijkbuis’ aan. Een heel kleine greep uit het onderzoek ‘Trends in Media:Tijd’ van het Sociaal en Cultureel Planbureau dat vandaag is gepubliceerd.

Ouderwets