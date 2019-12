Pijlen minder zichtbaar? Kans op vuurwerkmist tijdens oud en nieuw

Kans op een mistige oud en nieuw, waardoor vuurwerk slecht te zien is. Maar het blijft wel droog!

Zoals het er nu voorstaat, starten we oudjaarsdag met bewolking en lokaal wat regen en eindigen we de dag met rustig weer meldt Weerplaza. Omdat er een zwakke tot matige zuidwestenwind waait, is het waarschijnlijk zacht en kan het kwik stijgen tot 8 graden. In de loop van de dag komt een hogedrukgebied dichterbij. Het klaart vaker op en de wind valt min of meer weg.

Dit betekent goed nieuws voor vuurwerkliefhebbers, zegt ook Weeronline. De kans op rustig droog weer tijdens de jaarwisseling is groot en daardoor kunnen de vuurpijlen veilig de lucht in. Er is wel een keerzijde aan het rustige weer: er kan dichte mist ontstaan en de luchtkwaliteit is tijdens en na de jaarwisseling erg slecht, ook door de fijnstof van vuurwerk.

En hoe dat nou precies zit? Als tijdens de jaarwisseling een hogedrukgebied boven ons land komt te liggen, is er nauwelijks wind. Na een vrij zachte dag koelt het snel af, wat meestal al een aanleiding is voor de vorming van wat nevel of mist. Omdat verspreid in het land vuurwerk wordt afgestoken gedurende de avond en vroege nacht, kunnen in hoog tempo waterdruppeltjes ontstaan op de kruitdampen van het vuurwerk. Het is dus niet uitgesloten dat we in de loop van de avond met vuurwerkmist te maken krijgen. Daardoor kan het zicht in de nachtelijke uren ernstig worden beperkt. Vuurwerk is mogelijk slecht te zien en ook weggebruikers kunnen hinder ondervinden van de dichte mist.

Frisse nieuwsjaarsduik

Nieuwjaarsdag verloopt grotendeels rustig onder invloed van een hogedrukgebied. Een groot lagedrukgebied vanaf de Atlantische Oceaan gaat wel snel ons weer beïnvloeden, waardoor we op 2 januari mogelijk alweer met wind en regen te maken krijgen. Voor die tijd blijft het mogelijk wat kouder met in de vroege ochtend kans op lichte vorst. Treuzelt het hogedrukgebied met voortbewegen, dan kunnen de Nieuwjaarsduiken fris verlopen met maxima rond 5 graden. De kans is groot dat het landinwaarts kouder is dan aan zee.