Personeel vleesbedrijven in gevaar.

Lege broodtrommels en geen geld voor schoenen of een winterjas; duizenden Nederlandse kinderen leven in armoede. Van alle kinderen in Nederland groeit ruim acht procent op in armoede. Het aantal kinderen dat in armoede leeft is niet gestegen, maar ook niet gedaald. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

Een fiets, sportschoenen en een volle broodtrommel voor op school. Het zijn dingen die elk kind nodig heeft om op een gezonde en sociale manier mee te draaien in de maatschappij. Voor gezinnen die in armoede leven, zijn deze dingen niet vanzelfsprekend. Er leven duizenden kinderen in Nederland die zonder eten naar school gaan, niet kunnen sporten, laat staan met hun familie op vakantie kunnen.

Gezinnen die in deze situatie zitten kunnen een beroep doen bij verschillende hulpinstanties. Het Nationaal Fonds Kinderhulp, dat dit jaar 60 jaar bestaat, is er daar één van. Zij helpen kinderen van 0 tot 21 jaar. Het fonds heeft het aantal aanvragen de afgelopen jaren zien verdubbelen. „Wij komen allerlei schrijnende gevallen tegen. Kinderen die op een dun matrasje op de grond slapen omdat er geen geld is voor een echt bed”, vertelt woordvoerder Irene Boersma. De aanvragen doen de ouders niet zelf, maar lopen via hulpverleners die bij de mensen thuis komen. „Er wordt niet direct en alleen naar het inkomen gekeken, maar naar de hele financiële situatie. Het kan zijn dat iemand op papier ‘genoeg’ verdient, maar dat hij of zij weinig overhoudt door bijvoorbeeld het aflossen van schulden.” De aanvragen kunnen voor de meest uiteenlopende benodigdheden zijn. „Het ene kind heeft een laptop voor school nodig, een ander kind wordt geholpen met een sinterklaascadeautje. Op dit moment zijn er vooral warme kleren nodig, zoals winterjassen. Er zijn kinderen die nog in een dun zomerjasje rondlopen.”