Penoza is de best bezochte Nederlandse bioscoopfilm van 2019

De film Penoza: The Final Chapter is de populairste film van afgelopen jaar en heeft van alle Nederlandse films de meeste bezoekers naar de bioscopen getrokken.

De thriller is sinds de première op 18 november door maar liefst 403.000 mensen bezocht en heeft daarmee de Platina Film-status behaald. Dat maakten het Nederlands Film Festival en Dutch FilmWorks dinsdag bekend.

Criminele circuit

De serie Penoza was met 5 seizoenen tussen 2010 en 2017 te zien op televisie bij KRO-NCRV. De serie vertelde over een vrouw, Carmen van Walraven, die na de dood van haar man diens rol in het criminele circuit overneemt. De laatste aflevering van de televisieserie liet de kijkers in het ongewisse over het lot van de heldin Carmen. De speelfilm maakt het verhaal af.

De hoofdrollen in Penoza: The Final Chapter worden gespeeld door Monic Hendrickx, Sigrid ten Napel, Raymond Thiry, Loek Peters, Olga Zuiderhoek en Hajo Bruins. Diederik van Rooijen regisseerde de film.

Gouden Film Award

Het is de tweede film die dit jaar de Platina Film-status behaald. Tot nu toe mocht Verliefd op Cuba zich de best bezochte Nederlandse film noemen. Penoza: The Final Chapter, gebaseerd op de populaire tv-serie, trok echter 2000 bezoekers meer.

Nederlandse films werden het afgelopen jaar sowieso goed bezocht. In totaal trokken veertien films meer dan 100.000 bezoekers en ontvingen daarom de Gouden Film Award.