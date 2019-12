Online platform SAFE voor partnergeweld

Online platform SAFE biedt vrouwen die slachtoffer zijn van partnergeweld hulp. Het Radboudumc richtte het platform op om de drempel naar hulpverlening te verlagen.

1 op de 3 vrouwen maakt ooit in haar leven één of meer typen geweld mee door een (ex-)partner. Praten over dit onderwerp of hulp zoeken lijkt voor veel vrouwen nog moeilijk. Het Radboudumc, afdeling Eerstelijnsgeneeskunde, deed onderzoek naar partnergeweld en richtte het platform SAFE op. Bezoekers van de website www.safewoman.nl vinden hier informatie en opties voor hulp en steun.

Nicole van Gelder is onderzoeker en mede-oprichter van SAFE en benadrukt dat dit het eerste online platform is in Europa dat hulp biedt voor deze doelgroep. „We spreken over een maatschappelijk probleem. Vrouwen die slachtoffer zijn van partnergeweld vinden het moeilijk om hulp te zoeken. Dit platform is er om de drempels te verlagen.” Onder meer angst, schuldgevoel en schaamte zijn volgens Van Gelder redenen dat vrouwen niet aan de bel trekken. „Het is de bedoeling dat slachtoffers door SAFE sneller uit een gewelddadige situatie komen.”

Zeven jaar

Van Gelder legt uit dat vrouwen gemiddeld zeven jaar in een gewelddadige relatie zitten, voordat zij hieruit stappen. „We hopen dat vrouwen via deze weg meer regie krijgen over hun situatie en hulpverlening.” Dat zeven jaar lang is, beaamt Van Gelder: „Er zijn verschillende oorzaken voor dit tijdsbestek. Zo kan een vrouw zo ernstig bang zijn, dat ze geen kant op durft. Ook emotionele en psychische beschadiging zorgen ervoor dat een vrouw zelf niet goed kan bepalen wat zij wil. Daarnaast zijn er ook vormen van geweld die door vrouwen niet direct worden herkend. Denk daarbij bijvoorbeeld aan seksueel geweld.” Daarmee bedoelt Van Gelder dat sommige vrouwen denken dat de partner recht heeft op seks en dat verkrachting binnen een relatie dus niet mogelijk is. „Maar ook dit is partnergeweld.”

In 2020 gaan de onderzoekers van het Radboudumc het platform verder ontwikkelen. „Het zou bijvoorbeeld mooi zijn als we het platform ook in andere talen dan alleen Nederlands kunnen aanbieden. Zodat het meer toegankelijk is voor verschillende doelgroepen.”

Mocht je zelf partnergeweld ervaren zijn er verschillende manieren om hulp te zoeken. Van Gelder: „Je kunt natuurlijk naar het platform van SAFE gaan, naar de politie of naar Veilig Thuis. Wat veel mensen niet weten is dat je dit ook met jouw huisarts kunt bespreken.”