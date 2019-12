Onderzoek Ridouan T. gaat verder

Het Openbaar Ministerie is blij en opgelucht dat het criminele kopstuk Ridouan T. is opgepakt in Dubai. Er is daarmee een gevoelige klap toegebracht aan de internationale criminele organisatie waarvan T. als kopstuk wordt gezien, zegt landelijk hoofdofficier Fred Westerbeke. Het onderzoek naar de organisatie gaat verder.

Justitie vermoedde al langer dat T. zich in Dubai of in die regio ophield. De verdachte werd getraceerd en de arrestatie maandag in een woning verliep volgens de politie rustig.

Complimenten waren er van de politietop voor het grote team van specialisten dat met „een ongekende motivatie en een nimmer aflatende inzet" bezig was om T. op te sporen. Er waren zeker honderd mensen mee bezig.

Grapperhaus: Voortreffelijk werk

De arrestatie van Ridouan T. is „voortreffelijk werk van de mensen van de politie en het Openbaar Ministerie", vindt justitieminister Ferd Grapperhaus. Hij prijst naast het harde werk en het doorzettingsvermogen van de Nederlandse diensten ook de politie in Dubai.

„Bij de rechtstaat hoort dat we doorzetten in de opsporing", twittert Grapperhaus. „En mensen verantwoordelijk houden voor hun daden."

Tweede kamer opgetogen

De Tweede Kamer is opgetogen over de aanhouding van Ridouan T. Regeringspartij VVD en oppositiepartij GroenLinks complimenteren de politie. De PVV wil T. snel in Nederland zien „en levenslang opsluiten als vierendelen niet mag".

VVD-Kamerlid Dilan Yesilgöz spreekt van „geweldig werk van de Nederlandse politie". Haar GroenLinks-collega Niels van den Berge geeft ook justitie een pluim. „Hopelijk komt er nu snel meer duidelijkheid over zijn betrokkenheid bij gruwelijke liquidaties en andere misdrijven", zegt Van den Berge.

‘Schrik van onderwereld’

T. werd maandag in zijn huis in Dubai aangehouden. Ridouan wordt ‘de schrik van de onderwereld’ genoemd. Zijn reputatie is in minder dan twee jaar tijd uitgegroeid tot die van een crimineel die zijn gelijke in Nederland niet kent.

Lang bleef de crimineel onder de radar, maar inmiddels is hij het gezicht van de nieuwe generatie in het Nederlandse misdaadmilieu. In dat milieu wordt zeer grof geweld gebruikt. T. bleef lang onvindbaar en stuurde vanuit zijn buitenlandse schuilplaats huurmoordenaars op pad in Nederland.

Al jong in Nederland

T. werd op 20 december 1977 in Marokko geboren en kwam op jonge leeftijd met zijn familie naar Nederland. Hij groeide op in Vianen. In zijn tienerjaren zette hij de eerste stappen op het criminele pad.

Volgens het Openbaar Ministerie heeft T. zich ontpopt tot de leider van een bende die functioneert als een geoliede moordorganisatie. De bende opereert in een winstgevende en explosieve cocaïnehandel. T.’s veronderstelde rechterhand, Said Razzouki, is nog steeds voortvluchtig.

Hoofdverdachte Marengo-zaak

T. is hoofdverdachte in het grootscheepse liquidatieonderzoek Marengo, dat in 2017 op gang kwam, nadat Nabil B. zich als kroongetuige bij justitie had gemeld. B. is naar eigen zeggen actief geweest in de bende van T. Na een ‘vergismoord’ in januari 2017 in Utrecht, waarvan een goede bekende van hem het slachtoffer werd, kreeg B. wroeging en liep hij over.

In maart 2018, een week nadat het OM had bekendgemaakt dat het een kroongetuigendeal had gesloten met B., werd diens niet-criminele broer in Amsterdam doodgeschoten. Het vermoeden is dat de wraaklustige T. hierin de hand heeft gehad, maar tot een formele verdenking in deze zaak tegen hem heeft dit nog niet geleid.

Moord op Wiersum

Hetzelfde geldt voor de schokkende moord op B.’s advocaat, Derk Wiersum. Die werd op 18 september bij zijn huis doodgeschoten. Politie en justitie denken dat T. ook achter deze moord zit. De politie hield in dit onderzoek enkele verdachten aan, onder wie Anouar T., een neef van T.

Die vermoedens komen niet uit de lucht vallen. Uit een grote hoeveelheid onderschepte communicatie tussen T. en vermoedelijke handlangers lijkt af te leiden dat hij geen genade kent met verraders. T. zweert met groot gemak wraak en zegt er niet voor terug te deinzen naasten en familie te doden - „te laten slapen", in uiterst sinister en cynisch onderwereldjargon.