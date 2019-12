Omstreden cartoonwedstrijd Geert Wilders alweer voorbij

De omstreden cartoonwedstijd die Geert Wilders zaterdagavond aankondigde is inmiddels beëindigd. De PVV-leider maakte op twitter de winnaar bekend.

De PVV-leider noemt de wedstrijd 'wereldnieuws'. Hij sluit af met: 'Mission accomplished. Einde contest'.

De politicus blies de wedstrijd vorig jaar af na protesten in Pakistan en ernstige bedreigingen in Nederland aan zijn adres. Op Twitter riep Wilders zijn volgers zaterdagavond opnieuw op om cartoons in te sturen.

Vrijheid van meningsuiting

Reden is volgens de politicus dat de Pakistaanse regering de prediker Khadim Hussain Rizvi 'weigert te arresteren'. Rizvi dreigde Wilders op Twitter te onthoofden.

„De Nederlandse regering bijt evenmin door om ze daartoe te dwingen dus om de vrijheid van meningsuiting te beschermen. Om een duidelijk signaal af te geven, doen we de contest alsnog", zegt Wilders. De winnaar wordt beloond met 10.000 dollar (bijna 9.000 euro), kondigde de PVV-leider vorig jaar al aan op social media.

Station Amsterdam

De Pakistaan Junaid I. werd vorige maand veroordeeld tot een celstraf van tien jaar omdat hij van plan was Wilders te vermoorden vanwege de cartoonwedstrijd. Jawed S. kreeg in oktober bijna 27 jaar cel omdat hij twee Amerikaanse toeristen had neergestoken op het station in Amsterdam. Zij raakten zwaargewond. Hij was naar eigen zeggen uit woede om de cartoonwedstrijd naar Nederland gereisd en stak twee willekeurige mensen neer.