'Noodplan voor lerarentekort niet de oplossing'

De maandag aangekondigde noodmaatregelen om het lerarentekort in de grote steden aan te pakken zijn niet de oplossing.

Dat vindt Thijs Roovers, mede-oprichter van PO in Actie. Ook de Algemene Onderwijsbond (AOb) liet al weten weinig in de plannen van ministers Arie Slob en Ingrid van Engelshoven te zien.

Slob kondigde mandag aan dat het kabinet met noodmaatregelen komt. Eind januari liggen die plannen klaar voor Amsterdam en Den Haag, later volgen Rotterdam, Utrecht en Almere. Die plannen moeten de dagelijkse stress van scholen wegnemen, zodat scholend e ruimte krijgen om zich te richten op oplossingen voor de komende jaren, stelt Slob.

De komende vier jaar krijgen scholen in de grote steden jaarlijks een miljoen euro om tekorten te bestrijden. Ook komt er een investering van dertig miljoen euro in 2020 en 2021 in de regionale aanpak om tekorten tegen te gaan.

Te weinig

Meer geld voor het onderwijs: fijn, toch? „Het is goed dat er aandacht voor is, maar we hebben het over een miljoen per stad. Dat is genoeg geld voor zestien tijdelijke leerkrachten”, legt Roovers uit. „Dat is natuurlijk veel te weinig”, schrijft AOb-voorzitter Eugenie Stolk in een verklaring. „Het tekort loopt op tot vele duizenden leerkrachten. Dat is alleen op te lossen met een forse structurele investering.”

„Het is een nobel gebaar, maar levert weinig op”, vindt Roovers. Hij begrijpt oplossingen, maar mist een eindoplossing. „Als je geen eindoplossing tegenover deze noodoplossingen stelt, wordt dit de nieuwe standaard. Dan accepteer je dat er minder kwaliteit in het basisonderwijs wordt afgeleverd en dat vind ik schadelijk.”

De AOb is het met hem eens. In de brief die Slob aan de Tweede Kamer schreef, stelt hij dat het ‘onvermijdelijk is om het onderwijs anders te organiseren met minder leraren dan we gewend zijn, zonder in te leveren op kwaliteit’. „In feite geeft de minister toe dat we de normale kwaliteit van het onderwijs niet overeind kunnen houden”, schrijft Stolk. „Ik vind dat heel treurig.”

Grote plaatje

Het is voor Roovers duidelijk dat de politiek met het onderwerp bezig is en „dat doen ze goed”. „Maar een landelijke aanpak is cruciaal om de noodaanpak weer ‘weg te kunnen halen’ en dat ontbreekt.” Met geld naar de grote steden verplaatst het probleem volgens de AOb alleen maar. „Dweilen met de kraan open”, noemt Roovers het. Want meer leraren – waar de kern van het probleem ligt – krijgen ze hier niet mee.

De leerkracht heeft dan ook één boodschap voor de overheid: „Kijk naar het grote plaatje. Het is fijn dat er wat wordt gedaan, maar ze weten zelf ook wel dat de problemen vele malen groter zijn dat de noodoplossing nu biedt.”