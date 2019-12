Nieuwe dienstregeling spoor gaat zondag in

Uitgerekend op vrijdag de dertiende is een einde gekomen aan de jarenlange brexitonderhandelingen. Omstreden premier Boris Johnson kreeg voor elkaar want niemand een jaar geleden nog voor mogelijk hield: hij behaalde een ruime meerderheid van 365 zetels in het Lagerhuis, daarmee is de brexit een feit. Op 31 januari 2020 zullen de Britten definitief de EU verlaten.

De Conservatie partij van Johnson is veruit de grootste partij geworden en kan alleen gaan regeren. De oppositiepartij Labour is de grote verliezer van de verkiezingen. De partij van Jeremy Corbyn behaalde 203 zetels, wat neerkomt op een verlies van 59. Volgens Armin Cuyvers, Universitair Hoofddocent Europees recht aan het Europa Instituut van de Universiteit Leiden, had Johnson geluk met Corbyn als tegenstander. „Labour had geen goed tegengeluid.”

Hoe nu verder?