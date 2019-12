Nieuw-Zeelanders leveren vuurwapens in na aanslagen

In Nieuw-Zeeland komt na vrijdag een einde aan een terugkoopregeling voor verboden vuurwapens.

De regering had de wapenwetgeving aangescherpt na de bloedige aanslagen op moskeeën in Christchurch, waar in maart 51 doden vielen. Burgers leverden daarop ruim 56.000 vuurwapens in.

Vraagtekens bij het succes

Critici zetten vraagtekens bij het succes van de actie. Belangenorganisatie voor wapenbezitters COLFO schat dat er voor de actie zo'n 170.000 verboden semi-automatische wapens in het land waren. Daar zou minder dan een derde van zijn ingeleverd. De autoriteiten houden er overigens rekening mee dat veel mensen op de laatste dag alsnog hun vuurwapens afstaan.

In totaal hebben tot dusver bijna 32.000 mensen gebruikgemaakt van de terugkoopregeling. De autoriteiten keerden bijna 100 miljoen Nieuw-Zeelandse dollars (ruim 59 miljoen euro) uit aan compensatie. „Maar de politie heeft steeds gewaarschuwd dat het probleem is dat we niet weten hoeveel wapens precies in circulatie zijn", erkent minister van Politie Stuart Nash.