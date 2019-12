Nederlandse escaperoom uitgeroepen tot beste van de wereld

Nederland doet het goed op escaperoomgebied. Als we liefhebbers van de ontsnappingsruimtes mogen geloven, staat de beste in Bunschoten.

The Dome is pas sinds vorig jaar juni geopend en heeft nu een TERPECA voor beste kamer ontvangen. TERPECA staat voor Top Escape Rooms Project Enthusiasts’ Choice Award.

509 over de wereld

Voor de award werden er in totaal 509 escaperooms over de wereld genomineerd. Ruimtes die meer dan een keer werden ingezonden, mochten door naar de tweede ronde. Een speciaal gezelschap van ‘enthousiastelingen’ mocht de escaperooms beoordelen. In de top 50 belandde The Dome op de eerste plek. In totaal werden er voor de competitie maar liefst 82865 kamers gespeeld.

De bedenkers en makers van The Dome, Eric Spring in ’t Veld en Dori Németh, haalden met De Meisjeskamer in 2013 de escaperoom voor het eerst naar Nederland. Deze kamer staat ook in Bunschoten.

Meer Hollands glorie

Ook andere Nederlandse escaperooms zijn in de top 50 geëindigd. De Amsterdamse Catacombs eindigde op plek 19, The End in Zoetermeer op de 23e plek en Kamer 237 in Volkel op nummer 32. Heb je The Dome al een keer gehad? De op een na beste escaperoom vind je volgens de lijst in het Griekse Athene met Paradox Project 2: The Bookstore. Het Berlijnse The Room is uitgeroepen tot beste bedrijf.