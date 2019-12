Nederland moet bijna 20 miljoen aan Suriname terugbetalen

Home Alone hoort inmiddels net zozeer bij de kersttraditie als de ezel en de os. Maar waarom kijken we die film telkens opnieuw? „Hij gaat nooit vervelen, ook al wordt ‘ie wel wat trager”, aldus filmkenner Robbert Blokland.

In december 1990 draaide Home Alone wereldwijd in de bioscopen en bracht de film bijna een half miljard dollar op. In de 29 jaar nadien is Home Alone uitgegroeid tot een ongekende kerstklassieker en zelfs de hoofdrolspeler, de getroebleerde acteur Macauley Culkin, erkende de status van de speelfilm die hem zo beroemd maakte toen hij vorig jaar in een reclamespot van Google verscheen waarin Home Alone gepersifleerd werd. De nieuwe streamingdienst Disney+ kondigde onlangs aan dat de eerste drie films uit de Home Alone-reeks dit jaar daar te vinden zijn. „Het is natuurlijk niet de enige kerstklassieker, laten we eerlijk zijn, maar deze heeft wel een bepaalde x-factor”, stelt Robbert Blokland.

Volgens Blokland, journalist en de schrijver van het boek Alles Is Film, bevat Home Alone alles wat een goede film behoort te hebben. „Home Alone heeft de ultieme combinatie van een briljant scenario van John Hughes, die toen op het toppunt van zijn kunnen was, Chris Columbus was een jonge regisseur die heel goed wist hoe je comedy in beeld moest brengen en je had een aantal steengoede acteurs. Over Macauley Culkin kun je heel laagdunkend doen, maar hij deed het heel goed. En dan Joe Pesci die zich ervoor leende, wat natuurlijk een Oscar-winnaar is. De muziek van John Williams was cruciaal, want zonder die muziek was het een saaie kutfilm geweest. Het klopte.”