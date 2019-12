Nederland krijgt drie nieuwe ambassades

Hotels halen (van) alles uit de kast, van een wandelende tak tot cocktailset op de kamer én een dj-set voor je eigen househotelroomparty.

„Dit is echt géniaal voor een afterparty met vrienden op je hotelkamer!” Mouad Ben Chaib zit op z’n knieën voor het masterbed in de Play Room, de grootste hotelkamer van The Student Hotel aan de Amsterdamse Wibautstraat. Voor hem ligt een dj-set van Pioneer, de DDJ 200 Controller, die er bijna uitziet als speelgoed hier in de Play Room, maar waar een ‘ziek goed’ geluid uit komt, volgens hem en de andere gasten op dit lanceringsfeestje. De acteur aait even over het bed, ,,ik was hier twee weken geleden nog, we hadden de kamer gehuurd voor een verjaardagsfeestje.” Was erg gezellig ja, grijnst hij, „we waren met twaalf man, maar toen was deze dj-set er nog niet.” Dus hadden ze zelf een set meegenomen. Hij heeft wel ‘een beetje ervaring’ met draaien, maar de dj-set is er ook voor ‘dj-ummies’ en je kunt hem huren als een extra service als je in het hotel logeert.