Na Black Friday komt GivingTuesday: iets doen voor een ander #lekker!

Na alle kortingengekte en massale koopdrang van Black Friday en Cyber Monday is het GivingTuesday, waar het juist om ‘een ander’ gaat.

Weer iets dat is komen overwaaien uit de Verenigde Staten, en dit keer echt iets ‘heel moois’. „Het is een beweging waarin iets doen voor een ander wordt gestimuleerd.” Theo Hesen is samen met Jordan van Bergen initiatiefnemer van #GivingTuesdayNL, in navolging van ‘de wereldwijde geefdag’, die al sinds 2012 dankzij sociale media wordt verspreid. Dat dit precies op de dinsdag na Black Friday valt, is geen toeval. Sterker nog: GivingTuesday geldt als tegenwicht. „Na al dat shoppen voor jezelf, is het tijd om aan een ander te denken. Er zijn zoveel mensen die extra hulp kunnen gebruiken én kunnen geven, vandaar dat we deze campagne nu ook in Nederland zijn gestart.”

Zo’n 40 landen gingen ons al voor, van Costa Rica tot Somalië, van Libië tot Pakistan. Maar ook dus de Verenigde Staten, waar de ‘movement’ in 2012 is begonnen en #GivingTuesday en #mygivingstory elk jaar weer viral gaan. De kracht van social media is enorm: het bereikt en triggert mensen. En het werpt ook zeker z’n donatievruchten af, zo was in de VS vorig jaar een grote doneerpiek van een half miljard op GivingTuesday. ,,Zover zijn we hier nog niet”, glimlacht Hesen die optimisme in zijn dna heeft, ,,maar daar gaan we wel voor, ik weet zeker dat het vandaag ook in Nederland losgaat!”

Quid pro pannenkoek

Zelf doet de Wychenaar ook graag wat voor een ander en stond hij afgelopen vrijdag nog pannenkoeken te bakken voor Sint Pannenkoek. ,,Ken je dat niet?” Een landelijke actie, legt hij uit, waarbij pannenkoeken voor de hele buurt worden gebakken. ,,Je kon ze komen eten in het buurthuis in ruil voor etenswaren voor onze Voedselbank.”

Geld doneren aan een goed doel naar keuze is natuurlijk altijd een goed idee, knikt hij. Al kan het nog best lastig kiezen zijn met zo’n 55.000 goede doelen in ons land. Of het niet tot goede-doelen-versplintering leidt? De goede doelenman haalt zijn schouder op. ,,Los van enig oordeel over de effectiviteit, heeft iedereen het recht een goed doel op te zetten, heel complex is dat ook niet.” Je kunt op deze dag ook op een heel andere manier geven, vervolgt Hesen. ,,Het plafond witten van je zieke buurvrouw, net wat substantiëler dan alleen dat kopje koffie. Of je kledingkast opruimen en alle Black Friday-spullen van vorig jaar die je toch niet meer gebruikt, naar de kringloop brengen.”

Donatiedrang

Met onze donatiedrang zit het wel goed, volgens de initiatiefnemer. „We zijn een behoorlijk vrijgevig volkje, dat hebben we ook met onze actie gemerkt. Omdat dat dit ons eerste jaar is, verwachtten we misschien honderd organisaties die mee zouden doen.” Dankzij de sociale media, maar ook zeker dankzij het grote netwerk van beider initiatiefnemers, werden het er ruim 260, variërend van Cliniclowns en de Hartstichting tot kleinere spelers als Instituut Goed Nalaten en Boekhandel Berne. En allemaal bedachten ze een eigen GivingTuesday actie, ,,het is zo mooi om te zien dat zoveel mensen stil willen staan bij een ander.”

Toilet voor iedereen

,,Ons verhaal gaat over een andere wereldwatercrisis dan die de meeste mensen kennen”, legt Sára Bori uit, Project Officer van IRC, de internationale non-profit organisatie met als hoofdmissie toegang tot schoon drinkwater en een toilet voor iedereen overal ter wereld. ,,Meedoen aan #GivingTuesdayNL met een online campagne geeft IRC een kans om dit verhaal, dat soms onzichtbaar voor het publiek is, te delen en mensen te vragen om een duurzaam cadeau te geven, dat langer meegaat dan de dinsdag alleen.” En dat is inderdaad geld, beaamt ze, 4000 euro per maand, om precies te zijn, ,,Om duurzame activiteiten te ondersteunen in Burkina Faso, Ethiopië en Oeganda. Voor voorzieningen die blijven werken, zoals het trainen monteurs voor onderhoudsdiensten voor klinieken en scholen.”

De GivingTuesday-actie van IRC

Alle beetjes helpen -,,een euro helpt ook al!”- en ze hoopt dat deze dinsdag het vrijgevigste in de mens naar boven komt. ,,Het geeft ook gewoon een heel goed gevoel om iemands dag iets mooier te maken, of zelfs iemands leven.” Dat kan trouwens ook op een heel ander niveau, zegt Bori met een lach. Op de fiets zag ze laatst een meisje heel hard rennen op haar hakken, richting station. ,,Ze keek zo ongelukkig, ze wist dat ze hem niet ging halen, dus toen ben ik gestopt.” Met het meisje achterop racefietste ze naar CS, waar de trein nog stond te wachten. Meisje gelukkig, Sára gelukkig. Ja, geven, maakt blij, zo besluit ze. ,,Het zou eigenlijk minimaal elke dinsdag GivingTuesday moeten zijn, of gewoon alle dagen van het jaar.”

Voordekunst

Ze doen mee omdat ze het geven willen stimuleren, vertelt Michelle van Doorn van crowdfundingplatform Voordekunst. ,,En GivingTuesday is daar de perfecte dag voor.” Hun eigen actie is er vooral op gericht om zowel maker als donateur over deze dinsdag te informeren en het geven nog even extra in de spotlights te zetten. ,,We hebben onze kunstenaars laten weten dat dit een mooi moment is om een nieuwe crowdfunding te starten of erop in te haken met #GivingTuesdayNL en er een extra tegenprestatie aan te verbinden.” Want zo werkt het bij Voor de Kunst: wie doneert -,,dit kan al tien euro zijn”- ontvangt een tegenprestatie. Quid pro quo in artistieke optima forma. Kaartjes voor een tentoonstelling, een huiskamerconcert, een ingesproken videoboodschap, ,,of een persoonlijke handkus of zelfs een knuffel van de theatermakers na de voorstelling.”

Meisjes van de Wijsjes en hun tegenprestaties, op crowdfundingsplatform Voordekunst

En dat bovenop ‘het goede gevoel’:, ,,the joy of giving noemen we het altijd.” Ook hebben ze hun donateurs een friendly GivingTuesday-reminder gestuurd, een extra duwtje in de rug voor dat andere extra financiële steuntje. ,,Hopelijk ontstaat een mooie wisselwerking tussen creatief project en donateur.”

Blij

Bij Voordekunst zijn ze blij met zo’n dag als deze. ,,Zeker ook na Black Friday waar iedereen zich blindstaart op kortingen en we alleen maar aan onszelf denken. Op deze dinsdag gaat het om solidariteit en vrijgevigheid, en daar staan wij helemaal achter.”