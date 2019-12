Misschien geen sleutel meer nodig voor ov-fiets

NS wil de sleutels van ov-fietsen vervangen door de ov-chipkaart. In Apeldoorn wordt het nieuwe concept vanaf deze week getest.

Je fietst naar het station, parkeert je fiets in de stalling, zet hem op slot en loopt vervolgens snel naar de trein. Het automatisch op slot zetten van je tweewieler is natuurlijk geen gekke gewoonte. Maar voor de NS wel onhandig. Jaarlijks raken er zo’n tweeduizend sleutels van ov-fietsen kwijt, omdat mensen ze na het inleveren uit gewenning op slot zetten en de sleutel mee naar huis nemen. „Het is natuurlijk mooi dat mensen de ov-fiets behandelen als hun eigen fiets, maar het zorgt voor ons wel voor problemen”, stelt NS-woordvoerder Geert Koolen. „We kunnen die fiets niet meer opnieuw uitlenen en er moet een nieuw slot op komen. Dat kost veel tijd.”

En dus wil de NS nu af van die sleutels. Het plan is om je ov-chipkaart te gebruiken om de tweewieler op slot te zetten. Zo wordt het ook sneller om een fiets te lenen en weer in te leveren. Vanaf deze week wordt het slimme slot getest met 350 ov-fietsen op station Apeldoorn. Als dit naar wens verloopt, worden in de loop van 2020 de fietsen in heel Nederland aangepast. „Dan moet alles wel goed gaan natuurlijk. We moeten ook kijken of mensen het wel handig vinden.”

Het veranderen van de sloten heeft ook nog een andere reden. „De uitgifte van de ov-fiets is niet op alle plekken in Nederland hetzelfde. We willen hiermee zorgen dat het op alle plekken hetzelfde is. Maar die kwijtrakende sleutels blijven wel de belangrijkste reden.”

Hoe werkt zo’n nieuw slot?

Aan de fietsen zelf is niet heel veel verschil te zien. „Waar je normaal je sleutel instopt, zit nu een klein kastje waar je de chipkaart voorhoudt. Dan springt het slot vanzelf open”, legt Koolen uit. Voorwaarde hiervoor is natuurlijk wel dat je een geldig abonnement voor de ov-fiets hebt. Ook het in- en uitchecken lijkt niet meer te hoeven. De fietsen maken namelijk verbinding met een netwerk in de stalling. „Als je je pasje bij het slot houdt, wordt hij meteen geregistreerd als verhuurd en kun je wegfietsen. Eenmaal terug in de stalling om de fiets in te leveren, maakt hij ook weer verbinding met het netwerk. Hij merkt dat hij ‘thuis’ is, dus bij het op slot zetten, wordt de verhuur meteen afgemeld.” Maar ook dit moet dus nog getest worden.

Het nieuwe slot op de ov-fietsen. /NS

Vervanger van de ov-chipkaart

Er komen regelmatig berichten naar buiten waaruit blijkt dat de NS aan het testen is met een nieuwe vorm van inchecken. De ov-chipkaart zou op den duur moeten verdwijnen en misschien gaat inchecken dan bijvoorbeeld met je bankpas. Moeten we ons dan ook zorgen maken over het feit dat na het verdwijnen van de chipkaart, ook de fietsen wéér moeten worden aangepast? Volgens Koolen niet. „Zo ver is het nog lang niet. Er zijn wel eens proeven om met een bankpas in te checken, en als die ontwikkelingen later kunnen, dan nemen we die natuurlijk samen met de ov-fiets”, aldus Koolen.

Aantal fietsers

NS heeft de ov-fiets sinds 2008 onder haar hoede en test samen met reizigers allerlei ideeën voor de fiets. Volgens het vervoersbedrijf komt gemiddeld 44 procent van de treinreizigers op de fiets naar het station en groei dat percentage. Op bijna driehonderd locaties zijn 20.500 ov-fietsen beschikbaar en dit jaar worden daar naar verwachting vijf miljoen ritten mee gemaakt.