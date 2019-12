Michael Jackson-fans willen DNA-test voor look-a-like

Tupac Shakur leeft tegenwoordig in Zuid-Afrika, Elvis Presley ging nog jaren door het leven als Jon Burrows en James Dean zette zijn eigen dood in scène. We willen maar al te graag geloven dat onze helden niet écht dood zijn. Ook Michael Jackson-fans zijn in de hoop dat de King of Pop nog onder ons is.

Een look-a-like van Jackson doet het namelijk wel érg goed. Hij lijkt zo op de zanger, dat fans een DNA-test eisen. De zanger overleed in 2009, al wil niet iedereen dat aannemen. Hij zou het prima naar zijn zin hebben als impersonator van zichzelf, als je het de fans vraagt.

DNA-test

Fans claimen het bestaan van de zanger nadat er een video van een Spaanse Jackson-imitator viral ging. Sergio Cortes wist in zijn eentje voor een hoop ophef te zorgen. Niet heel gek: hij lijkt inderdaad ook verdacht veel op de tien jaar geleden overleden popzanger. Zoveel dus, dat fans niet willen geloven dat hij toch echt is geboren als Sergio Cortes.

In de video waar de fans zo door overtuigd zijn, kondigt Sergio zijn nieuwe show in Thailand aan. Als imitator boert de Spanjaard namelijk best goed. Een beetje te goed, zo blijkt. Fans weten het nu namelijk zeker: Sergio is Michael. Toegegeven: Sergio is ook wel extreem goed in het nadoen van de moves en stem van de popkoning.

Oordeel zelf

Mocht je het graag willen geloven, dan is het inderdaad overtuigend dat Sergio eigenlijk Michael is. Maar sceptici zien toch wel dat het licht Spaanse accent en het feit dat Sergio toch wel een aantal jaartjes jonger is, bewijs is dat de Spanjaard gewoon een Spanjaard is. Nieuwsgierig? Oordeel zelf!

Toevallig ontdekt

Op zijn Facebookpagina, vertelt Sergio overigens hoe hij in dit vak beland is. Een journalist wees hem erop hoeveel hij op de inmiddels overleden zanger lijkt. „Toen ik de middelbare school in 1987 aan het afmaken was, zij een journalist tegen me dat ik zo op Michael Jackson lijk. Hij vroeg me waarom ik niet wat make up zou gebruiken om een reportage voor het blad waarvoor hij schreef te maken.”

Het bevalt Sergio wel en twee weken later wordt hij opgebeld door Zwitserse parfumproducenten die graag zijn gezicht wilden gebruiken voor een geurtje. „Het is wel een beetje geluk dat mijn fanatisme mijn werk is geworden.”