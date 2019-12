Meer kans op mentale problemen in vieze steden

Mensen die in vervuilde gebieden wonen, hebben vaker mentale problemen. Uit onderzoek blijkt dat vooral depressie en suïcide vaker voorkomt in de vieze gebieden.

Wetenschappers hebben onderzoeken uit zestien landen vergeleken. Ze keken vooral naar de lange termijn-effecten van de mentale gezondheid bij het inademen van giftige luchtdeeltjes. Uit de resultaten bleek dat wanneer de vervuiling toenam, ook het aantal mensen met depressie en suïcide steeg.

Uitlaatgassen in het brein

Er zijn twee verklaringen die worden onderzocht. Zo is er het vermoeden dat uitlaatgassen van auto’s een ontsteking in de hersenen kunnen veroorzaken als ze worden ingeademd. De deeltjes komen uiteindelijk ook in de bloedbaan terecht, waar ze voor meer ontstekingen kunnen zorgen. Een andere verklaring kan zijn dat uitstoot effect heeft op de stresshormonen. Beide uitkomsten zijn gelinkt aan een zwakke mentale gezondheid.

De Wereld Gezondheids Organisatie adviseert om uitstoot onder de 10 microgram per kubieke meter te houden. In 90 procent van de landen is dit vaak veel hoger. Wanneer de uitstoot hoger is dan 44 microgram per kubieke meter, stijgt het aantal mensen met depressie per 10 extra microgram uitstoot.

Meer suïcide op vieze dagen

Ook werd er een verband gevonden tussen uitstoot en suïcide. Ze zagen een piek in zelfmoord(pogingen) op dagen dat de uitstoot ontzettend slecht was. “We weten dat uitstoot slecht is voor de gezondheid”, schrijft onderzoekshoofd dr. Isobel Braithwaite. “Er zijn meerdere fysieke risico’s, waaronder hart- en longziekten, beroerte en een grotere kans op dementie.” De lucht moet dus schoner, zegt Braithwaite. “We weten dat zelfs de allerkleinste deeltjes het brein kunnen bereiken via zowel de bloedbaan als de neus.”

Er moet nog wel meer onderzoek worden gedaan, dat is ook het plan van het onderzoeksteam.

Denk jij aan zelfmoord? Praten helpt! Bel 0900-0113 of chat via www.113.nl.