MDMA met straatwaarde van 10 miljoen onderschept

Op de A2 ter hoogte van Liempde heeft de politie dinsdag 400 kilo MDMA-kristallen gevonden. De straatwaarde: zo’n 10 miljoen euro.

De MDMA werd gevonden in een huurbus. Tijdens een controle zagen agenten veel dozen in de laadruimte liggen. Een doos was open, waardoor er een plastic zak met een lichtbruine inhoud te zien was. De agenten kregen daarom het vermoeden dat er verdovende middelen in de dozen lagen.

Bij het doorzoeken van de bus bleek al snel dat het om een enorme hoeveelheid MDMA-kristallen ging. De bestuurder, een 29-jarige Amsterdammer, is aangehouden.

Huiszoeking

In het onderzoek naar de herkomst van de MDMA is in de nacht van woensdag op donderdag nog een huiszoeking gedaan bij een ex-lid van de Hells Angels, die tegenwoordig lid is motorclub Bandidos. Tijdens de huiszoeking werd niets gevonden.

MDMA wordt in ‘pure’ vorm verkocht in de vorm van zandkleurige kristallen en als poeder dat gesnoven kan worden. Verder wordt MDMA vooral verkocht als XTC-pil.