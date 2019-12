McDonald's gaat samenwerking met Thuisbezorgd aan

McDonald's heeft besloten de McDelivery-bezorgservice uit te breiden. Vanaf maandag gaat de fastfoodgigant samenwerken met Thuisbezorg.nl.

Voor nu is de uitbreiding nog tijdelijk: er wordt eerst drie maanden getest in Maastricht. Verloopt dat goed, dan wordt er in de loop van volgend jaar uitgebreid naar andere steden in Nederland.

Stijgende omzet

De fastfoodketen werkte hiervoor alleen samen met bezorgdienst Uber Eats. Deze bezorgt al in zeventien steden de bestellingen van 48 restaurants. Dit jaar werden er wekelijks gemiddeld 350 bestellingen per filiaal bezorgd. Dat is de helft meer dan in 2018. McDonald's verwacht een verdriedubbeling van de omzet in 2020.

Proefperiode

Er wordt verwacht dat de drie maanden durende proef in Maastricht zal slagen en dat McDonald's de bezorgservice daarna flink kan gaan uitbreiden. De algemeen directeur van McDonald's Nederland mikt op McDelivery in alle steden met meer dan 100.000 inwoners.

Dingen die worden getest in de proefperiode zijn onder andere of het binnenkomen van de bestellingen via Thuisbezorg.nl goed gaat en of deze bezorgdienst wel of niet hetzelfde type gasten kent als bij Uber Eats.