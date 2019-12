Marijke Helwegen verkozen tot meest irritante BN'er in reclame

Met de successen van Max Verstappen is Formule 1 in Nederland populairder dan ooit. Prachtig voor alle fans dat de Grand Prix volgend jaar ook Zandvoort aandoet, maar voor die tijd moet er aan het circuit nog wel het nodige worden aangepast.

De pers mocht op de koffie komen voor een update en Metro was daar natuurlijk bij. In een oude Amerikaanse bus denderen we met een man of dertig over het circuit van Zandvoort. Het is al de derde bus, zoveel animo had de update. Er worden vandaag bijzonder technische stappen gepresenteerd natuurlijk, met de heersende Verstappen-fever wordt dat zelfs voor leken leuk.