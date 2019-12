Marco van Basten voorlopig uit FIFA 20

Marco van Basten is door gamedeveloper Electronic Arts voorlopig uit het populaire voetbalspel FIFA 20 gehaald, omdat hij vorige week ‘Sieg Heil’ zei op televisie.

Marco van Basten is tijdelijk niet meer verkrijgbaar in FIFA 20. Dat maakte Electronic Arts (EA) duidelijk in een bericht dat alle spelers bij het opstarten van de populaire voetbalgame hebben ontvangen. In het bericht zegt de gamedeveloper gelijkheid en diversiteit hoog in het vaandel te hebben. Daarom acht EA het noodzakelijk om Van Basten tot 'nader order' uit het spel te halen.

Misplaatste grap

Reden van de digitale schorsing van de oud-voetballer is zijn uitspraak in een uitzending van Fox Sports vorige week. De voetbalanalist zei ‘Sieg Heil’ na een Duitstalig interview van collega Hans Kraay jr. met Heracles-trainer Frank Wormuth. Van Basten maakte live in de uitzending meteen zijn excuses en gaf aan dat het om een misplaatste grap ging. Het was niet zijn bedoeling mensen te choqueren en de opmerking zou slaan op het steenkolenduits van interviewer Kraay.

Fanatiek FIFA-speler en Van Basten-fan Mees van Rongen (23) vindt de schorsing van Van Basten wel ver gaan. „Toen ik het nieuws hoorde, ben ik meteen gaan kijken wat er aan de hand was”, blikt de Diemenaar terug. Het statement van EA vindt hij heftig. „Zo’n uitspraak mag natuurlijk niet licht genomen worden, maar om hem uit de game te verwijderen, vind ik een te zware maatregel. Het was zeker een domme, impulsieve opmerking, maar hij bood wel meteen zijn excuses aan. ”

Ultimate team

In het voetbalspel zijn verschillende gamemodes te spelen. In de gamemode Ultimate Team is het de bedoeling dat gamers hun eigen team samenstellen door online pakjes voetbalkaarten te kopen. Naast actieve voetballers zitten er ook legendes - zogenoemde Icons - in de packs, onder wie dus tot voor kort Van Basten.

Alhoewel de oud-spits van Ajax en AC Milan niet meer in de packs zit, is hij niet helemaal verdwenen uit het spel. Spelers die ‘San Marco’ al in hun bezit hebben, kunnen hem nog steeds gebruiken of verkopen aan andere spelers.

Prijs flink gestegen

Het verwijderen van de kaart van Van Basten uit de packs heeft een flinke invloed gehad op het spel, vertelt Van Rongen. Maar het is waarschijnlijk niet het effect waarop EA gehoopt had. De kaart is nog populairder geworden en daarmee is de prijs flink gestegen. „Het is een goede, zeldzame kaart. Hij was dus al vrij prijzig, maar nu hij alleen nog via andere spelers te verkrijgen is, is de kaart dus nog zeldzamer en nog meer waard geworden.”

Hoe lang Van Basten uit het spel blijft en of hij ooit nog terugkomt, heeft EA niet bekend gemaakt. Gelukkig zijn er nog genoeg andere goede spelers te verkrijgen, besluit Van Rongen, wiens favoriete speler Memphis Depay in ieder geval in het spel blijft. „Ik ben al twaalf jaar lang een trouwe fan van de reeks, en dat zal ik ook nog wel even blijven.”