Man gearresteerd omdat hij rijexamen moeder aflegt

Al drie keer was de moeder van Braziliaan Heitor gezakt voor haar rijexamen. Vier keer is scheepsrecht, moet de 43-jarige man gedacht hebben. En anders zou 'ie er persoonlijk voor zorgen dat vier keer scheepsrecht zou zijn.

De man nam het heft in eigen handen en besloot het rijexamen voor zijn moeder af te leggen. Compleet met grijze pruik, fleurig jurkje, make-up en gelakte nagels. Die poging ging net zo goed als je zou denken.

De Braziliaan schoof netjes in de auto van de examinator en maakte een aantal mooie rondjes in de wagen. De examinator, die geen vermoedens had toen er een 43-jarige man met make-up in zijn auto stapte, begon toen toch te twijfelen. Ze vermoedde dat de persoon in haar auto niet dezelfde was als die op het ID. Daarop werd de politie ingeschakeld, schrijft het Braziliaanse G1.

Mooi gelakte nagels

Agenten hadden vervolgens al snel door dat ze niet met een bejaard vrouwtje te maken hadden en namen Heitor mee naar het bureau. Daar gaf de Braziliaan al gauw toe dat hij de zoon was, die zijn moeder wilde helpen bij de verwoede pogingen haar rijbewijs te halen. Zijn moeder was niet op de hoogte van de Mrs. Doubtfire-truc.

Volgens de instructrice had Heitor zich uitzonderlijk goed verkleed. „Hij probeerde zich zo natuurlijk mogelijk te gedragen en was erg opgemaakt. Ook had hij mooi gelakte nagels en vrouwenaccessoires bij zich."