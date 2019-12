Man aangehouden na dodelijke steekpartij tijdens kerstnacht in Hengelo

Verdachte dodelijke steekpartij Hengelo aangehouden.

De politie heeft woensdag een 27-jarige man uit Hengelo aangehouden in verband met de dodelijke steekpartij in de nacht van dinsdag op woensdag. Daarbij kwam een vrouw om het leven. Dat gebeurde aan de Hampshire, net buiten de binnenstad.

Getuigen die de vrouw hebben aangetroffen, verleenden eerste hulp en waarschuwden de politie. Kort daarna kon de verdachte worden aangehouden aan de Jozef Israëlsstraat, in het noorden van de stad. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van de vrouw.

De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. Wel zegt de politie een vermoeden te hebben wie zij is, maar haar identiteit moet nog worden vastgesteld. Er is nog niets bekend over de aanleiding voor de steekpartij. De politie is op zoek naar mensen die er meer over kunnen vertellen.

De straat is afgezet en rechercheurs van de forensische opsporing doen onderzoek. In de omgeving wordt gezocht naar het voorwerp waarmee de vrouw is gestoken. Mogelijk heeft de dader zich op zijn vlucht ontdaan van kleding of andere voorwerpen. De politie hoopt dat mensen die spullen vinden, dit bij de politie melden. De steekpartij gebeurde rond 02.00 op eerste kerstdag.