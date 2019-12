Machinist Jasper schrijft mét lach en zonder filters

Jasper Wijker is machinist slash meester slash alleenstaand vader. Én schrijver van De Meester, waarvan zijn eerste bundel volgende week wordt gelanceerd, met daarin verhalen over zijn treinbelevenissen, spoorfamilie en Rosa.

‘Goedemorgen meester!’ Een begroeting die niet alleen dagelijks door schoollokalen galmt, maar ook klinkt op stations en in de trein. „Zo worden we door collega’s aangesproken. Het stamt nog uit het stoomtijdperk, toen de machinist de stoker opleidde tot machinist.” En zijn boek heet trouwens ook zo, vertelt machinist Jasper Wijker (29). Hij zit op zijn vrije dag even niet aan de koffie, wat normaal toch wel echt ‘het machinistendrankje’ is, maar aan een watertje en zijn uniform heeft hij verruild voor jeans en een shirt. Met een jongensachtig enthousiasme vertelt hij in de personeelsruimte op spoor 2 van Amsterdam CS over zijn bundel ‘De Meester’, dat vol verhalen zit uit de dagelijkse praktijk van hem als machinist, en ook als alleenstaand vader. Hij heeft bijna de fulltime zorg over zijn dochter Rosa, net vijf geworden en over wie hij vol vaderliefde praat én schrijft. Zo zat hij vorige week nog wat te klooien voor haar traktatie op school. „Het werden zakjes met felgekleurde snoepjes... Unicorn-keutels dus, ze vindt alles mooi van eenhoorns.”

Hoewel er niets van te merken is, vindt hij het best spannend, zo’n interview. Is ook geen dagelijkse kost voor hem, met een lach: „Ik heb zelfs zweethanden!” Het doet hem terugdenken aan zijn eerste keer, die hij nog als de Bevrijdingsdag van gisteren herinnert. Het was 5 mei 2014 en op het traject Amsterdam-Zwolle werd hij, onder twee toeziende ogen van zijn mentor, in het diepe gegooid. Ondanks misschien wat transpiratiedruppels op de rij-remhendel, ging die allereerste rit goed en in de jaren erna heeft hij het besturen zich helemaal meester gemaakt. Terwijl op spoor 2 het kenmerkende fluitje klinkt en de Intercity zuidwaarts vertrekt, vertelt Wijker over zijn leven vóór het spoor, waarin de Uitgeester geen idee had wat hij wilde worden, ‘later als hij groot was.’

Spoorfamilie

Zijn broer slash fervent treingek slash machinist had op een goede dag een advies voor hem: „waarom kom je niet bij de NS?” En zo geschiedde. De beste beslissing ooit voor de machinist die niet uitgepraat raakt over zijn vak en als vanzelf een stukje rechterop gaat lopen wanneer hij in uniform is. „Dat is machinist eigen”, grijnst hij, ,,we zijn allemaal supertrots op wat we doen!”

Hij heeft hier zijn spoorfamilie gevonden. ,,Het is zo fijn dat je in de koffiekamer altijd je verhaal kwijt kunt en er altijd collega’s zijn die hetzelfde hebben meegemaakt.” Ook om verdriet te delen, wanneer een spoorfamilielid plots overlijdt. Zijn lach gaat even naar beneden wanneer hij over machinist Ton vertelt, zijn collega met wie hij grappen maakte in de koffiekamer, de meester die hem altijd gap noemde. ‘Ode aan Ton’ kopt het verhaal in zijn bundel, waarin het in diezelfde koffiekamer nog nooit zo stil was en de spoorfamilie met elkaar rouwde. „Het schrijven heeft me toen geholpen, het werkt als uitlaatklep.”

Hij schrijft over zijn ervaringen op de rails, door zijn helderblauwe ogen, in zijn donkerblauwe-gele uniform. Gewoon zoals het is, of filterloos, zoals hij het zelf noemt. Over leuke ontmoetingen met reizigers, over dingen die misgaan. Laatst werkte de portofoon niet, toen net een noodremtrekking plaatsvond en de twaalf rijtuigen half in de tunnel bij Delft tot stilstand kwamen. Geen contact met de conducteurs mogelijk, maar geen paniek, ,,met een beetje creativiteit komen we een heel eind, we kunnen altijd nog via de speakers communiceren.”

Liefst communiceert hij vis-à-vis, al ziet hij ook vaak genoeg een wat minder vriendelijk gezicht voor zich. Ach, haalt hij z’n schouders op, „Iemand kan ook net even iets vervelends hebben meegemaakt, een velletje tussen de rits ofzo. En dan kan ik met m’n uniform net die laatste druppel zijn.”

Uitlaatklep

Het kan ook een tandje erger. ‘Houd je bek en houd die deur open, ander steek ik je in je ...nek’, hoorde hij van een jongen die dacht dat de Sprinter-deur niet meer open ging („Hij zei er een ziekte voor.”) Niet veel later viel de jongen ook nog een meisje lastig in de trein en werd hij opgewacht op Schiphol, waar hij het vanuit de Sprinter op een holletje wilde zetten, maar recht in de armen van de marechaussee belandde. Schreef Wijker ook op, weer die uitlaatklep.

Als meester wil hij de lezer iets meegeven. Maar niet te moeilijk of betuttelend, „Gewoon even iets positiefs.” Zelf probeert hij alles met een lach te doen, „ik merk dat het vaak een goede uitwerking op mensen heeft.” Toch is het voor de jonge machinist niet altijd lachen geweest. Openhartig vertelt hij over zijn scheiding en de rechtszaak over de voogdij van zijn dochter. Een moeilijke tijd, „ik heb toen echt wel eens mijn tranen voelen branden tijdens werk.” Maar niét tijdens het besturen, hoor, zegt hij er snel achteraan. Dan is Wijker zo alert als een vis met zijn blik op vooruit. Heeft-ie sowieso wel in zich, dat niet te lang blijven hangen in het verleden.

Moves

Af en toe date hij, vertelt hij, en soms doet de sympathieke machinist een flirtpoging. Zonder happy end nog, waar hij dan óók meteen over schrijft. „Het ging zo hard mis!” Hij stond bij de spoorbomen te wachten toen naast hem ‘een leuk meisje’ kwam staan. Zijn oog viel op een leeg blikje op de grond. WIk wilde indruk op haar maken door dat ding keurig op te rapen, maar ik was even vergeten dat ik een superzware rugzak om had.” Hij bukte voor zijn nobele opraapmove, alvorens een heel andere move, maar toen viel de rugzak vol over hem heen. „Ik greep ook nog eens naast het blikje...”

Over De Meester

Een paar jaar geleden merkte machinist Jasper Wijker dat hij zo vol zat van alles wat hij meemaakte als machinist, dat hij besloot een en ander op te schrijven op zijn Facebook. Dat ‘een en ander’ werd steeds meer en hij maakte een openbare Facebookpagina aan. ‘De Meester’ heette het toen al, knikt hij, „binnen een maand zat ik al op 1600 volgers en nu op ruim 5000.” Van het een kwam weer het ander en volgende week komt zijn boek uit, dat vanaf vandaag is te reserveren. De Meester zit vol korte verhalen die gaan over wat hij meemaakt als machinist bij de NS. De echte verhalen, „niet die in de media komen.” Het is voor mensen die met de trein reizen en/of voor hen die een goed beeld van het vak machinist willen krijgen.De meester is ook alleenstaand vader en in de bundel dan ook een vijftal hoofdstukken over zijn dochter Rosa en hij. Het boek is vanaf vandaag te reserveren op Bol.com.