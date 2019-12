Lotte van Leeuwen: depressie na de sport, bekend door Love Island

Het leven van Lotte van Leeuwen (22) veranderde in 2019 drastisch door haar deelname aan het eerste seizoen van Love Island. Maar weinig mensen weten dat Lotte haar carrière eigenlijk heel anders gepland had: als toptennisser.

Eindejaarsinterviews: voor wie was 2019 een bijzonder jaar? In een reeks lees je over bekende en iets minder bekende Nederlanders die dit jaar niet snel zullen vergeten. Metro-verslaggevers moeten op z'n minst iéts met hun te interviewen persoon hebben en leggen dat ook uit. Deze aflevering, Daisy Heyer over Lotte van Leeuwen.

Metro's Daisy Heyer samen met Lotte.

Elke dag contact

Ik spreek Lotte elke dag. Over de media, foto’s, kleding en Instagram; werkdingen waar ik haar mee help, maar ook over privézaken, wanneer we iets grappigs meemaken of gewoon om even te checken hoe het met elkaar gaat. Na haar deelname aan Love Island ben ik met haar in contact gekomen omdat ze wat hulp nodig had bij alles wat er op haar af kwam. Er was direct een klik. Sindsdien help ik haar op het gebied van social media, maar kunnen we ook gewoon drie uur lang borrelen met Rick erbij of wandelen met Tommy.

Lotte voelt zich nu hartstikke gelukkig; dat was vorig jaar wel anders. / Levi Trommelen

Ik plof op de bank neer bij Lotte thuis. Tommy, de kleine Pomeriaan die ze sinds oktober in huis heeft, springt wild in het rond en ploft na veertien enthousiaste rondjes, bijtjes en likken op mijn schoot neer. Lotte’s vriend Rick schenkt drinken voor ons in: rode wijn. Het voelt alsof ik thuis ben.

Nu gaat het vooral heel erg goed met haar. „Als je me dit een jaar geleden had gevraagd rond hetzelfde tijdstip, dan was dat wel anders hoor. Toen was ik net écht gestopt met tennissen, wat resulteerde in een heftige depressie.”

Altijd beter

Ze is een open boek in alles, ook over die periode vóór Love Island. „Ik tenniste op topniveau. Het jaar dat ik twintig werd, stond ik veertiende op de Nederlandse ranglijst op het eerste niveau. Mijn hele leven stond in het teken van tennis. Mijn hele familie tenniste en ik was er écht heel erg goed in. In mijn omgeving waren meer mensen die hoog tennisten en fulltime trainden. Ik wilde dat ook en mijn ouders vonden het oké. Ik studeerde aan de Johan Cruijff Academie en heb mijn propedeuse behaald, maar stortte me vanaf dat moment fulltime op tennis. Alleen werd mijn doorzettingsvermogen ook mijn valkuil. Ik ben een enorme perfectionist. Van kinds af aan wilde ik altijd beter. Als iets niet lukte trainde ik nog langer en harder: elke keer een tandje bij. Dat ellelange trainen zorgde voor enorme overbelasting. En dát zorgde er dus weer voor dat dat waar mijn leven om ging, tennissen, niet meer ging.”

Lotte tijdens haar tenniscarrière. Ze wilde alles of niets, en dus besloot ze na langdurige blessures te stoppen.

„Dat jaar dat ik veertiende stond, mocht ik meedoen aan het NK, maar dat kon niet door ernstige blessures”, vervolgt ze. „Mijn lichaam werkte totaal niet mee. Het ging niet meer. Eerst kwam er een buikspierscheuring, daarna kreeg ik een chronische peesontsteking aan de binnenkant van mijn enkel. Die laatste ging maar niet weg: er bleef vocht in zitten. De blessure maakte me enorm gefrustreerd. Ik bleef maar doorgaan, maar dat zorgde er natuurlijk voor dat mijn lichaam op een gegeven moment helemaal niet meer wilde. Mentaal was ik heel fit, maar mijn lichaam bleef tegenstribbelen. Je zou denken dat ik ook op een lager pitje zou kunnen tennissen, maar voor mij was dat geen optie: het is alles of niets. Als ik op de tennisbaan stond wilde ik dat oude niveau, die steengoede Lotte. Als die er niet was, was ik doodongelukkig. Ik nam een drastische beslissing: ik stopte helemaal met tennis.”

Depressie

Lotte vertelt het nu met een glimlach. „Maar het ging echt heel slecht met me. Ik belandde in een depressie. Als je aan topsport doet en je kunt niet sporten, dan heb je niks. Ik werd gek. Ik wist niet wat ik wilde qua studie, want de Johan Cruijff Academie deed ik ook alleen maar vanwege het sporten; de studie zelf vond ik niet leuk. Ik zat alleen maar thuis, wilde mijn kamer niet meer uit en had nergens zin in. Mijn ouders, mijn vrienden… iedereen vond het verschrikkelijk om mij zo te zien. Ik was zó verdrietig en boos tegelijk. Uiteindelijk ben ik met een psycholoog gaan praten. Zij leerde mij weer te voelen; dat was ik kwijt. Ik moest méér in mijn leven hebben dan topsport. Ik ging werken bij een kinderdagverblijf in Amsterdam en deed wat hostesswerk en sportmodellenwerk ernaast. Dat laatste had ik tijdens mijn tenniscarrière vaak links laten liggen, terwijl ik het heel leuk vind om te doen. En toen kwam dat berichtje op Instagram.”

Naar die villa op Gran Canaria

Lotte werd via social media benaderd om mee te doen aan het eerste Nederlands/Vlaamse seizoen van Love Island. „Ik had wel wát volgers op Instagram, zo’ 6000. Die had ik opgebouwd door mijn tenniscarrière. In april werd ik via dat platform benaderd. Ik dacht direct: goh, wat leuk. Al vroeg ik me wel af of ik niet te netjes was. Dat was volgens hen totaal niet erg. Sterker nog: daar streefden ze juist naar. „Kom gewoon naar de casting in Amsterdam”, werd er gezegd. Die casting ging heel goed: drie dagen later kreeg ik te horen dat ik er waarschijnlijk bij zat. Toen wist ik zelf nog niet eens of ik wel wilde. Ik twijfelde heel erg of ik het moest doen. Ik was bang dat mijn reputatie of toekomst negatief beïnvloed zouden worden. In eerste instantie zei ik af, maar later besloot ik het tóch te doen. Na alles waar ik in mijn leven mee te maken had gehad, vond ik het een unieke kans die ik niet kon laten liggen. Wie weet wat het me zou brengen! Of ik de ware liefde zou vinden, dat wist ik niet, maar ik stond er wel voor open en dus vertrok ik naar de villa op Gran Canaria.”

Lotte bij de villa van Love Island op Gran Canaria. Ze viel voor de Belgische Jarne, maar uiteindelijk liep het stuk.

In Love Island vormde ze een koppel met de Belgische Jarne. Een tijd lang was het koppel publieksfavoriet. „Toen ik hem zag had ik ook direct zoiets van: jezus, wat een knappe jongen”, vertelt ze. „Al ging ik niet direct naar voren; ik vond het veel te spannend toen.” De twee leken in het begin een gouden match. „Die eerste tijd vloog voorbij. Je leert elkaar heel snel kennen en vertelt veel meer over jezelf in korte tijd. Ik vond het heel heftig. Je bent alleen maar bezig met de mensen daar en krijgt zo weinig mee van wat er in de buitenwereld gebeurt. Heel af en toe als er nieuwe mensen bijkwamen hoorde je iets en that’s it. Ik had een hele goede conditie, maar door slecht slapen en alles wat daar gebeurt was ik mentaal echt kapot. Het betekent ook dat je al na heel kort iemand écht leert kennen. Jarne was de eerste drie weken rustig en lief, maar naarmate het programma vorderde werd hij meer zichzelf. Die Jarne vond ik eigenlijk helemaal niet leuk. Hij was vaak grof. Het is uiteindelijk niet echt uitgezonden, maar we hebben best veel ruzies gehad. We probeerden het altijd wel weer goed te maken, maar een relatie zat er echt niet in. Ik hield meer van hem als een vriend. “

Het koppel dat Love Island wint, krijgt 25.000 euro. „Maar dat geld was ik totaal niet mee bezig”, zegt Lotte. „Ik denk ook niet dat het lukt om daar op te focussen. Je leeft echt in een cocon. Op een gegeven moment botsten we zo erg dat we allebei zoiets hadden van: het gaat hem echt niet worden.”

Explosie

„Toen ik vlak voor de finale samen met Jarne de villa verlaten had kreeg ik enorm veel over mij heen. vertelt Lotte over de periode na Love Island. „Mijn telefoon was écht gebombardeerd. Ik opende mijn Whatsapp en die bleef maar laden. Zoveel mensen hadden mij geappt hoe het met me ging of dat ze me op televisie hadden gezien en verbaasd waren dat ik had meegedaan. Mijn aantal volgers op Instagram was gegroeid van 6000 naar meer dan 100.000! Ik had nooit verwacht dat het zo zou exploderen.”

„Wat mij het meest opgevallen is, is dat ik eigenlijk geen haat over mij heen heb gekregen. Mensen waren vooral heel lief; stuurden tientallen berichtjes dat ze meeleefden met me.” Ook de familie van Lotte leefde intens mee met haar avonturen. Zij waren zelfs bang dat het niet goed met haar ging. Toen Lotte de uitzendingen terugkeek, snapte ze waarom: „De laatste periode zag je in het programma vaak dat ik moest huilen, waardoor ze zich veel zorgen maakten. Of ik mijzelf daarin herkende? Mwuah. Ja, ik moest veel huilen, maar iedereen was daar heel emotioneel. Ik vind het jammer dat ze vooral veel van mijn huilstukjes hebben gebruikt. Aan de andere kant: het ging steeds om Jarne en voor de verhaallijn was het belangrijk dat ze dat gebruikten, dus ik snap het ook wel weer. Dat is televisie. Dat na al het gedoe rondom reality-tv Love Island ook ter discussie staat, kan ik niet echt iets mee. Je weet waar je aan meedoet. Je hebt nog altijd zelf in de hand wat voor dingen je zegt. Ik heb mij nooit gedwongen gevoeld om dingen te doen waar ik niet achter stond en had best een goede band met productie. En als dingen anders over zijn gekomen op televisie dan dat het echt gegaan is, kun je het nog altijd uitleggen toch?”

Even de tijd

Of ze een deelname aan Love Island zou aanraden aan anderen, daar moet Lotte even over nadenken. „Het ligt er namelijk wel écht aan hoe je als persoon bent. Je moet wel sterk in je schoenen staan en na het programma echt schijt hebben aan wat mensen van je vinden. Het verandert alles in je leven. De eerste periode dat ik thuis was, kon ik niet slapen. Dan schrok ik ’s nachts wakker en dacht ik dat er camera’s in mijn huis waren. Iedere foto die je post, krijgt opeens duizenden likes en reacties. De hele dag krijg ik vragen. Als ik in een woonwinkel in the middle of nowhere was, vroegen wildvreemden mij opeens hoe het ging tussen Jarne en mij. Ik voelde constant blikken; allemaal wel op een leuke, lieve manier, maar het maakte me heel onrustig. Dat is gezakt, maar daar had ik echt even de tijd voor nodig.”

Met een grote glimlach bezig met het verven van haar nieuwe huis, waar ze in 2019 is gaan wonen.

Eenmaal terug in de bewoonde wereld, wilde Lotte eigenlijk verder met haar werk op het kinderdagverblijf, maar al snel bleek dat geen optie. „Ik heb direct gebeld dat ik er met mijn hoofd totaal niet bij was. Dat kan echt niet met die kinderen. Eerst zou het tijdelijk zijn, maar er kwamen direct zoveel leuke dingen op mijn pad dat ik besloot om helemaal te stoppen en me te focussen op een carrière in de media. Ik merk dat ik dit onwijs leuk vind om te doen. Ik kan mijn tijd zelf indelen, bepaal zelf met welke merken ik samen wil werken of welke evenementen en programma’s ik wel of niet aan mee wil doen… Ik vind het heerlijk.”

Gezinsuitbreiding in 2019; hondje Tommy is nieuw in de familie!

Nog steeds dezelfde

Verder is ‘Lot’ nog precies de persoon die ze was voordat ze Love Island in ging. Dat blijkt ook nu ze de liefde weer gevonden heeft in haar oude vlam Rick, die bevestigt dat ze ‘nog altijd liever thuis zit dan gaat feesten’. „Ik ben ook echt een huismus hoor”, lacht Lotte. „Echt een moedertje. Ik wil ook jong moeder worden. Ik zie mezelf al helemaal met een kinderwagen lopen. Al zijn er nog wel een paar dingen die ik daarvoor wil doen. Zo zou ik het te gek vinden om mee te doen aan Expeditie Robinson of iets als Dance Dance Dance, want ergens binnenin schuilt toch nog die topsportmentaliteit.”

Vonk sloeg weer over

Die oude vlam, die kwam ook nogal onverwachts dit jaar. „Ik kwam hem weer tegen op de bruiloft van mijn oude trainer en dat is de trainer van Rick. De vonk sloeg direct weer over. Het is snel gegaan, maar we kennen elkaar ook al lang. We hadden allebei nooit verwacht dat het weer iets zou worden, helemaal in deze periode. Hij is er totaal niet mee bezig om beroemd te worden en dat vind ik eigenlijk heel chill. Hij focust zich op zijn carrière, ik op de mijne.”

Lotte met haar kersverse oude liefde Rick; de man waarbij ze in 2019 wederom de liefde vond.

En zo was 2019 het jaar dat voor Lotte veranderde op het gebied van geluk, liefde en carrière en ze een huisje, boompje én beestje (Tommy) kreeg. ,,Van Love Island spreek ik nog een paar mensen, maar je merkt toch dat ieder zijn eigen gang gaat. Ik had ook niet verwacht dat ik er vrienden voor het leven zou maken hoor, dus heel erg vind ik dat niet. Ik heb nog altijd mijn vrienden van hiervoor die dichtbij me staan en het programma heeft voor mij onwijs goed uitgepakt. Ik kan oprecht zeggen dat ik me supergelukkig voel, helemaal ten opzichte van een jaar geleden. Op naar 2020!”