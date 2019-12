Lichaam gevonden in kliko in Edam

In een kliko in Edam is zondag een lichaam gevonden. Het is niet duidelijk of het om een man of vrouw gaat.

Het onderzoek naar de doodsoorzaak is volgens de politie nog in volle gang. De omgeving is afgezet.

Het lichaam werd zondag aan het einde van de ochtend gevonden in een mini-afvalcontainer op een terrein van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier aan de Schepenmakersdijk.

Sporen

De kliko staat volgens een woordvoerster van de politie op een soort binnenplaats en is vanaf de openbare weg niet te zien. „Medewerkers van het Nederlands Forensisch Instituut zijn onderweg om het lichaam met speciale apparatuur te onderzoeken. Daarna pas wordt een schouwarts ingezet.” Die volgorde is van belang omdat op die manier geen sporen worden gewist.