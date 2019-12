Lening oversluiten: hoe zit dat?

Leningen en doorlopende kredieten oversluiten, kan in deze tijd van een lage hypotheekrente bijzonder interessant zijn.

In het nieuws verschijnen veel berichten over de historisch lage hypotheekrente. Deze zou zorgen voor prijsstijgingen van woningen en het tekort aan betaalbare woningen. De lage hypotheekrente wordt veroorzaakt door het geld dat door de Europese Centrale Bank gedrukt wordt. Dit wordt gedaan om de groei en inflatie in de Eurozone aan te jagen. Waar niet veel mensen zich van bewust zijn, is dat ook andere financiële instellingen dan hypotheekverstrekkers relatief goedkoop geld kunnen lenen. Doordat ook zij hun klanten laten meeprofiteren, kunnen consumptieve leningen en kredieten tegen lage rentes worden afgesloten. Heb jij meerdere persoonlijke leningen of een oud doorlopend krediet? Dan kan het interessant zijn deze over te sluiten.

Voor wie is oversluiten van een lening of krediet interessant?

Heb jij een langlopend krediet dat je al lange tijd geleden hebt afgesloten? Of heb je een krediet of lening bij meerdere geldverstrekkers zoals een postorderkrediet, creditcard en persoonlijk krediet? Een oude lening vernieuwen of meerdere kredieten samenvoegen kan je een hoop geld besparen. Over de gehele looptijd kan het honderden en soms zelfs duizenden euro’s goedkoper zijn om over te sluiten. Een persoonlijke lening kun je namelijk al afsluiten met een rente vanaf 3,6 procent bij Becam bijvoorbeeld. En dat terwijl een jaar of tien geleden de gemiddelde rente nog meer dan 6 procent was. Omdat je een lening met nieuwe voorwaarden aangaat, is het bovendien mogelijk te kiezen voor een kortere looptijd. Hierdoor is de lening eerder afbetaald.

Foto: Colourbox

Oversluiten kan snel en gemakkelijk

Dacht jij dat het oversluiten van een krediet of lening veel tijd kost en heel ingewikkeld is? Dit is niet het geval, doordat je hierbij professionele hulp krijgt. Zorg er allereerst voor dat je je financiële situatie in kaart hebt gebracht. Online kun je met deze info een aanvraag doen voor het oversluiten van een lening. Een financieel adviseur kijkt welke leningen of kredieten worden aangeboden die bij jouw situatie passen. Vervolgens ontvang je per mail een of meerdere offertes. Je gaat akkoord met een offerte door deze te ondertekenen en retour te sturen. Het complete proces van het oversluiten van het huidige krediet bij je oude bank wordt vervolgens in gang gezet. Je hebt er verder geen omkijken meer naar.

Pas op voor bijkomende kosten

Wanneer je een langdurige overeenkomst bent aangegaan met een geldverstrekker en je wil deze voortijdig stoppen, kan het zijn dat er een boete in rekening wordt gebracht. Dit is bijvoorbeeld het geval bij het oversluiten van je hypotheek om te kunnen profiteren van een lagere rente of betere voorwaarden. Maar het komt ook voor bij persoonlijke leningen. Vraag voordat je gaat oversluiten altijd na of er sprake is van een boete bij de geldverstrekker van je huidige krediet of lening. Als dat het geval is, informeer dan ook gelijk naar de hoogte hiervan en neem het mee in de berekening van de mogelijke lastenverlaging door over te sluiten. Vraag daarnaast ook na of de partij die het oversluiten afhandelt, geen afsluit- of advieskosten in rekening brengt.